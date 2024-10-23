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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Акрон - Рубин
Акрон - Рубин: обзор матча 23 октября 2024
Акрон
23.10.2024, среда, 19:00
Россия. Кубок, группа D, 6 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
8'
Д. Шабанхаджай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Рубин
Желтая карточка
К. Савичев
89'
83'
Замена
В. Ходжа
️️️️
А. Зотов
83'
Замена
И. Вуячич
️️️️
Р. Ашурматов
71'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Н. Васильев
71'
Замена
О. Иванов
️️️️
М. Апшацев
Замена
Беншимоль
️️️️
М. Чибота
70'
Замена
К. Савичев
️️️️
Д. Пестряков
63'
Замена
С. Бакаев
️️️️
В. Хубулов
57'
46'
Замена
В. Вада
️️️️
Н. Чумич
Желтая карточка
В. Хубулов
39'
39'
Желтая карточка
У. Рахмоналиев
Желтая карточка
Д. Пестряков
27'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шабанхаджай
Пас отдал
А. Зотов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Мавис Чибота
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
99
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Беншимоль
ЦФ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Рубин
39
Илья Ежов
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
22
Велдин Ходжа
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
3-1-3-3
31
Нагаев
21
Фернандес
3
Витор
3
Баранок
5
Москвичев
13
Чибота
21
Галоян
8
Хубулов
99
Тимошенко
99
Палиенко
71
Пестряков
3-2-3-1-1
38
Ставер
5
Ашурматов
2
Тесленко
4
Нижегородов
7
Рахмоналиев
96
Васильев
21
Зотов
6
Апшацев
23
Безруков
27
Чумич
99
Шабанхаджай
71
Пестряков
4
Савичев
4
Савичев
71
Пестряков
8
Хубулов
17
Бакаев
17
Бакаев
8
Хубулов
13
Чибота
7
Беншимоль
7
Беншимоль
13
Чибота
5
Ашурматов
5
Вуячич
5
Вуячич
5
Ашурматов
21
Зотов
22
Ходжа
22
Ходжа
21
Зотов
6
Апшацев
19
Иванов
19
Иванов
6
Апшацев
27
Чумич
23
Вада
23
Вада
27
Чумич
96
Васильев
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
96
Васильев
Остались в запасе
Акрон
Рубин
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
39
Илья Ежов
ВР
86
Никита Корец
ВР
71
Илья Рожков
ПЗ
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
86
Никита Корец
ВР
71
Илья Рожков
ПЗ
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Акрон - Рубин
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Солидарность Арена
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