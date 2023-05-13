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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Рубин - Акрон
Рубин - Акрон: обзор матча 13 мая 2023
Рубин
13.05.2023, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 31 тур
3 : 2
Завершен
Акрон
4'
Р. Ашурматов
7'
М. Уридия
17'
Д. Фамейе
13'
Р. Апеков
90+2'
А. Эльдарушев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Акрон
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
А. Эльдарушев
Замена
В. Лисакович
️️️️
Д. Фамейе
84'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
М. Апшацев
84'
Желтая карточка
Д. Кабутов
80'
75'
Замена
Д. Сасин
️️️️
Р. Апеков
67'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
Е. Песегов
Замена
О. Иванов
️️️️
А. Дзагоев
67'
Замена
Д. Митков
️️️️
М. Уридия
67'
46'
Замена
В. Азаров
️️️️
Д. Сагуткин
46'
Замена
А. Мацукатов
️️️️
А. Понсе
46'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
Н. Салтыков
Желтая карточка
Д. Фамейе
37'
28'
Желтая карточка
К. Савичев
Желтая карточка
Р. Ашурматов
22'
ГОЛ! 3:1!
Д. Фамейе
17'
13'
ГОЛ! 2:1!
Р. Апеков
ГОЛ! 2:0!
М. Уридия
7'
ГОЛ! 1:0!
Р. Ашурматов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Рубин
31
Александр Беленов
ВР
66
Никита Янович
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
19
Олег Иванов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
45
Димитар Митков
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Акрон
35
Виталий Сычев
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
18
Антон Килин
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
3-2-3-2
99
Дюпин
2
Тесленко
5
Ашурматов
14
Мартынович
71
Самошников
70
Кабутов
6
Апшацев
66
Дзагоев
21
Зотов
25
Уридия
7
Фамейе
4-1-2-2-1
13
Волков
4
Савичев
3
Сагуткин
90
Шакуро
58
Зуев
6
Макаров
27
Чудин
7
Песегов
14
Салтыков
11
Апеков
9
Понсе
66
Дзагоев
19
Иванов
19
Иванов
66
Дзагоев
6
Апшацев
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
6
Апшацев
25
Уридия
45
Митков
45
Митков
25
Уридия
7
Фамейе
99
Лисакович
99
Лисакович
7
Фамейе
7
Песегов
20
Полубояринов
20
Полубояринов
7
Песегов
9
Понсе
15
Мацукатов
15
Мацукатов
9
Понсе
11
Апеков
77
Сасин
77
Сасин
11
Апеков
3
Сагуткин
99
Азаров
99
Азаров
3
Сагуткин
14
Салтыков
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
14
Салтыков
Остались в запасе
Рубин
Акрон
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Александр Беленов
ВР
66
Никита Янович
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
35
Виталий Сычев
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
18
Антон Килин
ПВ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Александр Беленов
ВР
66
Никита Янович
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
Остались в запасе
35
Виталий Сычев
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
18
Антон Килин
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Рубин - Акрон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Виталий Жолобов (Волжский)
Федор Валявин (Саратов)
Резервный судья:
Павел Лысенко (Йошкар-Ола)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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