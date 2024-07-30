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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Рубин - Акрон
Рубин - Акрон: обзор матча 30 июля 2024
Рубин
30.07.2024, вторник, 18:30
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
4 : 0
Завершен
Акрон
8'
Д. Кузнецов
49'
И. Рожков
75'
А. Юкич
81'
У. Иву
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Акрон
ГОЛ! 4:0!
У. Иву
Пас отдал
О. Иванов
81'
Замена
У. Иву
️️️️
М. Апшацев
79'
ГОЛ! 3:0!
А. Юкич
Пас отдал
Д. Кузнецов
75'
67'
Замена
Р. Эсковаль
️️️️
Н. Баранок
Замена
Д. Кабутов
️️️️
И. Рожков
67'
57'
Замена
К. Данилин
️️️️
А. Дмитриев
57'
Замена
А. Джурасович
️️️️
Ш. Эсанов
57'
Замена
С. Лончар
️️️️
В. Москвичев
ГОЛ! 2:0!
И. Рожков
Пас отдал
А. Юкич
49'
46'
Замена
С. Грибов
️️️️
И. Тимошенко
Замена
И. Вуячич
️️️️
А. Грицаенко
46'
25'
Желтая карточка
Н. Баранок
Желтая карточка
О. Иванов
10'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кузнецов
Пас отдал
Н. Чумич
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
23
Руслан Безруков
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
96
Никита Васильев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
91
Максим Болдырев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
69
Арсений Дмитриев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Рубин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
77
Александар Юкич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
12
Энри Мукба
ЦФ
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
28
Aksentiy Chaligava
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
3-4-2-1
38
Ставер
27
Грицаенко
5
Ашурматов
71
Рожков
23
Безруков
96
Васильев
19
Иванов
6
Апшацев
44
Кузнецов
27
Чумич
99
Шабанхаджай
3-1-1-3-2
13
Волков
19
Бокоев
3
Баранок
13
Бардыбахин
5
Москвичев
25
Эсанов
91
Болдырев
6
Кузьмин
71
Пестряков
69
Дмитриев
99
Тимошенко
27
Грицаенко
5
Вуячич
5
Вуячич
27
Грицаенко
71
Рожков
70
Кабутов
70
Кабутов
71
Рожков
6
Апшацев
6
Иву
6
Иву
6
Апшацев
3
Баранок
26
Эсковаль
26
Эсковаль
3
Баранок
25
Эсанов
5
Джурасович
5
Джурасович
25
Эсанов
5
Москвичев
15
Лончар
15
Лончар
5
Москвичев
69
Дмитриев
23
Данилин
23
Данилин
69
Дмитриев
99
Тимошенко
53
Грибов
53
Грибов
99
Тимошенко
Остались в запасе
Рубин
Акрон
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
77
Александар Юкич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
12
Энри Мукба
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
31
Дмитрий Нагаев
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
28
Aksentiy Chaligava
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
77
Александар Юкич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
12
Энри Мукба
ЦФ
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
28
Aksentiy Chaligava
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Рубин - Акрон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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