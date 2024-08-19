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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Акрон - Рубин
Акрон - Рубин: обзор матча 19 августа 2024
Акрон
19.08.2024, понедельник, 17:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Рубин
9'
М. Палиенко
55'
К. Савичев (АГ)
90'
М. Даку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Рубин
Замена
В. Хубулов
️️️️
Б. Димоски
90'
+9
90'
+1
Желтая карточка
М. Даку
90'
ГОЛ! 1:2!
М. Даку
89'
Замена
Д. Шабанхаджай
️️️️
Н. Чумич
80'
Замена
К. Нижегородов
️️️️
Р. Безруков
80'
Замена
О. Иванов
️️️️
Е. Тесленко
Замена
Ш. Эсанов
️️️️
С. Бакаев
77'
Замена
С. Грибов
️️️️
К. Данилин
77'
67'
Желтая карточка
И. Вуячич
Замена
Беншимоль
️️️️
И. Тимошенко
60'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
М. Палиенко
60'
55'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Савичев
30'
Замена
А. Зотов
️️️️
А. Юкич
ГОЛ! 1:0!
М. Палиенко
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
(К)
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
99
Максим Палиенко
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Рубин
38
Евгений Ставер
(К)
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
77
Александар Юкич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
7
Беншимоль
ЦФ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Рубин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
4-2-3-1
13
Волков
23
Димоски
26
Эсковаль
3
Витор
4
Савичев
5
Джурасович
15
Лончар
23
Данилин
99
Палиенко
17
Бакаев
99
Тимошенко
4-1-2-2-1
38
Ставер
70
Кабутов
5
Вуячич
27
Грицаенко
2
Тесленко
6
Иву
23
Вада
23
Безруков
27
Чумич
77
Юкич
19
Даку
17
Бакаев
25
Эсанов
25
Эсанов
17
Бакаев
99
Палиенко
6
Кузьмин
6
Кузьмин
99
Палиенко
23
Димоски
8
Хубулов
8
Хубулов
23
Димоски
99
Тимошенко
7
Беншимоль
7
Беншимоль
99
Тимошенко
23
Данилин
53
Грибов
53
Грибов
23
Данилин
23
Безруков
4
Нижегородов
4
Нижегородов
23
Безруков
2
Тесленко
19
Иванов
19
Иванов
2
Тесленко
77
Юкич
21
Зотов
21
Зотов
77
Юкич
27
Чумич
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
27
Чумич
Остались в запасе
Акрон
Рубин
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Акрон - Рубин
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
16
11
Офсайды
2
1
Количество передач
423
372
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
70
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Егор Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Константин Шаламберидзе
Артём Перов
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; АVAR – Евгений Турбин
Резервный судья:
Иван Сараев
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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