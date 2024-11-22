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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Акрон
Рубин - Акрон: обзор матча 22 ноября 2024
Рубин
22.11.2024, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Акрон
10'
М. Даку
20'
М. Даку
88'
Д. Фамейе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Акрон
Замена
А. Зотов
️️️️
М. Даку
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Фамейе
88'
82'
Замена
М. Палиенко
️️️️
М. Кузьмин
Замена
Д. Фамейе
️️️️
Д. Шабанхаджай
78'
Замена
О. Иванов
️️️️
Б. Йочич
78'
Замена
В. Ходжа
️️️️
Н. Чумич
74'
Желтая карточка
Р. Безруков
63'
58'
Замена
Беншимоль
️️️️
К. Данилин
ГОЛ! 2:0!
М. Даку
20'
ГОЛ! 1:0!
М. Даку
Пас отдал
Д. Кабутов
10'
Желтая карточка
Д. Кабутов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
(К)
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
(К)
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Рубин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
99
Максим Палиенко
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
7
Беншимоль
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
4-1-1-2-2
38
Ставер
2
Тесленко
27
Грицаенко
4
Нижегородов
70
Кабутов
6
Иву
23
Безруков
8
Йочич
27
Чумич
19
Даку
99
Шабанхаджай
4-2-3-1
13
Волков
4
Савичев
26
Эсковаль
3
Витор
23
Димоски
5
Джурасович
15
Лончар
23
Данилин
6
Кузьмин
8
Хубулов
22
Дзюба
27
Чумич
22
Ходжа
22
Ходжа
27
Чумич
8
Йочич
19
Иванов
19
Иванов
8
Йочич
19
Даку
21
Зотов
21
Зотов
19
Даку
99
Шабанхаджай
7
Фамейе
7
Фамейе
99
Шабанхаджай
6
Кузьмин
99
Палиенко
99
Палиенко
6
Кузьмин
23
Данилин
7
Беншимоль
7
Беншимоль
23
Данилин
Остались в запасе
Рубин
Акрон
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Рубин - Акрон
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
12
12
Офсайды
1
2
Количество передач
334
485
Сейвы
2
4
Точность передач %
70
78
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Семёнов
Алексей Ермилов
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Кукуляк; АVAR – Роман Сафьян
Резервный судья:
Иван Сиденков
Инспектор:
Владимир Казьменко
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Титов)
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