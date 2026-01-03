4 января в рамках 17 тура Лиги 1 «Лорьян» примет «Метц». Команды находятся в разных турнирных зонах и подходят к очной встрече в противоположном состоянии. Хозяева демонстрируют стабильные результаты и уверенную игру в обороне, тогда как гости продолжают борьбу за выживание и испытывают серьезные проблемы с набором очков. Предматчевые расклады заметно склоняются в пользу «Лорьяна».

«Лорьян»

«Лорьян» занимает 12 место с 18 очками после 16 туров и находится в хорошем игровом тонусе. Команда не проигрывает в пяти матчах подряд в чемпионате и демонстрирует высокую результативность: 12 голов в последних пяти встречах, в среднем 2.40 за игру. При этом оборона выглядит надежно – всего 2 пропущенных мяча за тот же отрезок и три сухих матча подряд. Домашние игры «Лорьяна» проходят уверенно, а атака регулярно находит свои моменты даже против организованных соперников.

«Метц»

«Метц» располагается на 18 месте, имея 11 очков. Команда проиграла четыре последних матча Лиги 1 и пропускает на протяжении пяти туров подряд. В последних пяти встречах «Метц» пропустил 10 мячей, что в среднем составляет 2.00 за игру. При этом атакующая линия старается поддерживать темп – 8 забитых голов за тот же период, однако нестабильность в обороне часто сводит усилия на нет. Выездные матчи остаются для гостей серьезной проблемой.

Факты о командах

«Лорьян»

Не проигрывает в 6 последних матчах

Не пропускает в 3 матчах подряд

Забивает в среднем 2.40 гола за последние 5 игр

Не проигрывает «Метцу» в 7 из 9 последних домашних матчей

«Метц»

Проигрывает в 4 последних матчах Лиги 1

Пропускает в среднем 2.00 гола за последние 5 игр

Забивает в среднем 1.60 гола за последние 5 матчей

Пропускает в 5 из 7 последних встреч

Прогноз на матч «Лорьян» – «Метц»

Форма команд и статистика последних матчей говорят в пользу хозяев. «Лорьян» стабилен, надежен в обороне и результативен впереди, тогда как «Метц» часто допускает ошибки в защите. При этом гости способны отличиться, что повышает вероятность результативного сценария. «Лорьян» имеет хорошие шансы продлить свою серию без поражений.

Рекомендованные ставки