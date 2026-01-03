Введите ваш ник на сайте
«Лорьян» – «Метц»: прогноз и ставки на матч 4 января 2026 с коэффициентом 1.80

03 января 2026 10:20
Лорьян - Метц
04 янв. 2026, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Лорьяна»
Сделать ставку

4 января в рамках 17 тура Лиги 1 «Лорьян» примет «Метц». Команды находятся в разных турнирных зонах и подходят к очной встрече в противоположном состоянии. Хозяева демонстрируют стабильные результаты и уверенную игру в обороне, тогда как гости продолжают борьбу за выживание и испытывают серьезные проблемы с набором очков. Предматчевые расклады заметно склоняются в пользу «Лорьяна».

«Лорьян»

«Лорьян» занимает 12 место с 18 очками после 16 туров и находится в хорошем игровом тонусе. Команда не проигрывает в пяти матчах подряд в чемпионате и демонстрирует высокую результативность: 12 голов в последних пяти встречах, в среднем 2.40 за игру. При этом оборона выглядит надежно – всего 2 пропущенных мяча за тот же отрезок и три сухих матча подряд. Домашние игры «Лорьяна» проходят уверенно, а атака регулярно находит свои моменты даже против организованных соперников.

«Метц»

«Метц» располагается на 18 месте, имея 11 очков. Команда проиграла четыре последних матча Лиги 1 и пропускает на протяжении пяти туров подряд. В последних пяти встречах «Метц» пропустил 10 мячей, что в среднем составляет 2.00 за игру. При этом атакующая линия старается поддерживать темп – 8 забитых голов за тот же период, однако нестабильность в обороне часто сводит усилия на нет. Выездные матчи остаются для гостей серьезной проблемой.

Факты о командах

«Лорьян»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Не пропускает в 3 матчах подряд
  • Забивает в среднем 2.40 гола за последние 5 игр
  • Не проигрывает «Метцу» в 7 из 9 последних домашних матчей

«Метц»

  • Проигрывает в 4 последних матчах Лиги 1
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за последние 5 игр
  • Забивает в среднем 1.60 гола за последние 5 матчей
  • Пропускает в 5 из 7 последних встреч

Личные встречи
56% (9)
25% (4)
19% (3)
32
Забитых мячей
20
2
В среднем за матч
1.25
5:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  3:3
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
1 : 1
04.01.2026
Метц
Франция. Лига 2, 18 тур
Лорьян
0 : 0
11.01.2025
Метц
Франция. Лига 2, 5 тур
Метц
1 : 1
21.09.2024
Лорьян
Франция. Лига 1, 20 тур
Метц
1 : 2
04.02.2024
Лорьян
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
1 : 3
26.11.2023
Метц
Франция. Лига 1, 33 тур
Лорьян
1 : 0
20.04.2022
Метц
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
4 : 1
12.12.2021
Лорьян
Франция. Лига 1, 37 тур
Лорьян
2 : 1
16.05.2021
Метц
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
3 : 1
04.10.2020
Лорьян
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
5 : 1
22.04.2017
Метц
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
3 : 3
26.11.2016
Лорьян
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
0 : 4
09.05.2015
Лорьян
Франция. Лига 1, 18 тур
Лорьян
3 : 1
13.12.2014
Метц
Франция. Кубок, 1/8 финала
Лорьян
3 : 0
01.02.2011
Метц
Франция. Лига 1, 37 тур
Метц
1 : 2
10.05.2008
Лорьян
Франция. Лига 1, 19 тур
Лорьян
2 : 0
22.12.2007
Метц
Показать все

Прогноз на матч «Лорьян» – «Метц»

Форма команд и статистика последних матчей говорят в пользу хозяев. «Лорьян» стабилен, надежен в обороне и результативен впереди, тогда как «Метц» часто допускает ошибки в защите. При этом гости способны отличиться, что повышает вероятность результативного сценария. «Лорьян» имеет хорошие шансы продлить свою серию без поражений.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Лорьяна» – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.80
Победа «Лорьяна»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Метц Лорьян
