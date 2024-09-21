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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Метц - Лорьян
Метц - Лорьян: обзор матча 21 сентября 2024
Метц
21.09.2024, суббота, 15:30
Франция. Лига 2, 5 тур
1 : 1
Завершен
Лорьян
27'
Ш. Сабали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Метц - Лорьян
ГОЛ! 1:0!
Ш. Сабали
Пас отдал
Г. Эйн
27'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
(К)
ЛЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
19
Папа Амаду Диалло
ЛВ
8
Жесси Деменге
ЦП
15
Joseph N'Duquidi
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
7
Ибу Сане
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
12
Isaac James
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
5
Формос Менди
ЦЗ
77
Панос Кацерис
ЛВ
19
Лоран Абержель
(К)
ОП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
21
Жюльен Понко
АП
7
Пабло Пажи
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Метц
61
Pape Sy
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
18
Абу Ло
ЦЗ
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
Лорьян
1
Бенжамин Лерой
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
5
Enzo Genton
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
22
Джоэль Мвука
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
4-3-2-1
90
Окиджа
14
Удоль
72
Сане
8
Траоре
52
Куао
8
Деменге
15
7
Сабали
19
Диалло
7
Эйн
7
Сане
3-1-3-3
38
Мвого
12
3
Тальби
5
Менди
19
Абержель
22
Крупи
21
Понко
77
Кацерис
2
Силва
99
Сумано
7
Пажи
Остались в запасе
Метц
Лорьян
61
Pape Sy
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
18
Абу Ло
ЦЗ
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
1
Бенжамин Лерой
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
5
Enzo Genton
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
22
Джоэль Мвука
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Остались в запасе
61
Pape Sy
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
18
Абу Ло
ЦЗ
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
5
Enzo Genton
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
22
Джоэль Мвука
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Метц - Лорьян
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
10
Нарушения
10
12
Офсайды
0
1
Количество передач
401
487
Сейвы
5
1
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Лорьян
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
- : -
05.12.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 0
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Информация о матче
Главный судья:
Марк Болленгер
Стадион:
Сен-Симфорьен
Новости команд
Все
Метц
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