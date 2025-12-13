14 декабря на стадионе «Ля Мено» состоится матч 16 тура Лиги 1, в котором «Страсбур» примет «Лорьян». Команды находятся в середине таблицы, но подходят к игре с разным настроением. Хозяева переживают спад результатов в чемпионате, тогда как гости сумели стабилизировать игру и набирают очки в последних турах. Очная встреча может стать переломной для обеих сторон.

«Страсбур»

После 15 туров «Страсбур» располагается на 8 месте с 22 очками. Команда проиграла три последних матча в чемпионате, при этом атакующая эффективность заметно снизилась – всего 4 гола за последние пять игр. Оборона также не выглядит безупречной, пропуская в каждом из недавних туров. При этом домашний фактор остается важным преимуществом: на своем поле «Страсбур» редко уступает и регулярно забивает «Лорьяну».

«Лорьян»

Гости занимают 13 позицию, имея 17 очков. «Лорьян» не проигрывает в четырех последних матчах лиги и стабильно отличается забитыми мячами. Команда действует организованнее, чем в начале сезона, однако оборона по-прежнему допускает ошибки – пропущенные мячи фиксируются практически в каждом туре. В гостях «Лорьян» старается играть осторожно, делая ставку на компактность и быстрые переходы.

Факты о командах

«Страсбур»

Проиграл 3 последних матча в Лиге 1

Не проигрывает «Лорьяну» в 5 из 6 последних домашних встреч

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

«Лорьян»

Не проигрывает в 4 последних матчах

Забивает в 4 турах подряд

Пропускает в 12 из 14 последних матчей

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола

Прогноз на матч «Страсбур» – «Лорьян»

Обе команды не отличаются надежной обороной, но регулярно находят возможности для взятия ворот. «Страсбур» будет стремиться прервать неудачную серию за счет активной игры дома, тогда как «Лорьян» постарается воспользоваться проблемами хозяев в защите. С учетом статистики личных встреч и текущей формы наиболее вероятным выглядит сценарий с голами с обеих сторон и равным характером встречи.

