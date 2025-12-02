Введите ваш ник на сайте
«Арсенал» – «Брентфорд»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.72

02 декабря 2025 9:03
Арсенал - Брентфорд
03 дек. 2025, среда 22:30 | Англия. Премьер-лига, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

3 декабря на «Эмирейтс» лидер Премьер-лиги «Арсенал» примет «Брентфорд», который стремится закрепиться в верхней части таблицы. Обе команды находятся в хорошей атакующей форме: хозяева забивают десятый матч подряд, гости – третий. «Арсенал» уверенно проходит дистанцию сезона, выделяясь сбалансированной игрой и лучшей разницей мячей, тогда как «Брентфорд» демонстрирует прогресс за счет яркой результативности Игора Тиаго.

«Арсенал»

«Арсенал» продолжает удерживать первое место в чемпионате, набрав 30 очков после 13 туров. Команда не проигрывает в 10 матчах АПЛ подряд, а также имеет лучший баланс побед (9) и разницу мячей (+18). В атаке коллектив стабильно продуктивен – 13 голов в 5 последних встречах. В обороне показатель тоже достойный: всего 5 пропущенных мячей за этот же отрезок, но команда пропускает уже три матча подряд.

«Брентфорд»

«Брентфорд» занимает 10-е место с 19 очками и подходит к матчу после уверенной победы над «Бернли». Команда стабильно забивает последние три игры, а Игор Тиаго набирает выдающуюся форму – 12 голов в 14 матчах. При этом оборона выглядит менее убедительно: 6 пропущенных голов в пяти встречах и серия из четырeх матчей, в которых команда обязательно пропускала.

Факты о командах

«Арсенал»

  • Не проигрывает в 17 последних матчах
  • Забивает в 17 матчах подряд
  • Пропускает в последних 4 встречах
  • В среднем: 2.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

«Брентфорд»

  • Забивает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 4 последних играх
  • В среднем: 2.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних матчах против «Арсенала»

Личные встречи
70% (7)
20% (2)
10% (1)
17
Забитых мячей
8
1.7
В среднем за матч
0.8
3:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Арсенал
1 : 1
12.04.2025
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Брентфорд
1 : 3
01.01.2025
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
2 : 1
09.03.2024
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
0 : 1
25.11.2023
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Брентфорд
0 : 1
27.09.2023
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Арсенал
1 : 1
11.02.2023
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Брентфорд
0 : 3
18.09.2022
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
2 : 1
19.02.2022
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Брентфорд
2 : 0
13.08.2021
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Арсенал
3 : 1
26.09.2018
Брентфорд
Показать все

Прогноз на матч «Арсенал» – «Брентфорд»

Игра обещает пройти в высоком темпе: обе команды подчеркивают форму за счeт результативности, а линия нападения у каждого коллектива выглядит убедительно. «Арсенал» обладает более стабильной структурой игры и значительно превосходит соперника в качестве взаимодействий, прессинге и реализации моментов. «Брентфорд» способен опасно отвечать, особенно через Тиаго, но гости нестабильны в обороне и традиционно испытывают трудности в матчах против «Арсенала». Хозяева должны контролировать игру, и их серия из 17 матчей без поражений делает их фаворитом.

Прогноз: Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.72

1.72
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Брентфорд Арсенал
