3 декабря на «Эмирейтс» лидер Премьер-лиги «Арсенал» примет «Брентфорд», который стремится закрепиться в верхней части таблицы. Обе команды находятся в хорошей атакующей форме: хозяева забивают десятый матч подряд, гости – третий. «Арсенал» уверенно проходит дистанцию сезона, выделяясь сбалансированной игрой и лучшей разницей мячей, тогда как «Брентфорд» демонстрирует прогресс за счет яркой результативности Игора Тиаго.

«Арсенал»

«Арсенал» продолжает удерживать первое место в чемпионате, набрав 30 очков после 13 туров. Команда не проигрывает в 10 матчах АПЛ подряд, а также имеет лучший баланс побед (9) и разницу мячей (+18). В атаке коллектив стабильно продуктивен – 13 голов в 5 последних встречах. В обороне показатель тоже достойный: всего 5 пропущенных мячей за этот же отрезок, но команда пропускает уже три матча подряд.

«Брентфорд»

«Брентфорд» занимает 10-е место с 19 очками и подходит к матчу после уверенной победы над «Бернли». Команда стабильно забивает последние три игры, а Игор Тиаго набирает выдающуюся форму – 12 голов в 14 матчах. При этом оборона выглядит менее убедительно: 6 пропущенных голов в пяти встречах и серия из четырeх матчей, в которых команда обязательно пропускала.

Факты о командах

«Арсенал»

Не проигрывает в 17 последних матчах

Забивает в 17 матчах подряд

Пропускает в последних 4 встречах

В среднем: 2.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

«Брентфорд»

Забивает в 3 последних матчах

Пропускает в 4 последних играх

В среднем: 2.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 последних матчах против «Арсенала»

Прогноз на матч «Арсенал» – «Брентфорд»

Игра обещает пройти в высоком темпе: обе команды подчеркивают форму за счeт результативности, а линия нападения у каждого коллектива выглядит убедительно. «Арсенал» обладает более стабильной структурой игры и значительно превосходит соперника в качестве взаимодействий, прессинге и реализации моментов. «Брентфорд» способен опасно отвечать, особенно через Тиаго, но гости нестабильны в обороне и традиционно испытывают трудности в матчах против «Арсенала». Хозяева должны контролировать игру, и их серия из 17 матчей без поражений делает их фаворитом.

Прогноз: Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.72