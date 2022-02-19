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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Брентфорд
Арсенал - Брентфорд: обзор матча 19 февраля 2022
Арсенал
19.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Брентфорд
48'
Э. Смит-Роу
79'
Б. Сака
90+5'
К. Нергор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Брентфорд
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
К. Нергор
Желтая карточка
Габриэль
86'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Ляказетт
84'
84'
Замена
С. Годдос
️️️️
С. Каньос
80'
Желтая карточка
П. Янссон
ГОЛ! 2:0!
Б. Сака
Пас отдал
Т. Парти
79'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Э. Смит-Роу
75'
68'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
Д. Да Силва
ГОЛ! 1:0!
Э. Смит-Роу
Пас отдал
А. Ляказетт
48'
44'
Замена
В. Янельт
️️️️
М. Йенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
26
Шандон Баптист
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Саман Годдос
АП
43
Натан Янг-Кумбес
ЦФ
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
63
Тирни
4
Уайт
6
Габриэль
21
Соареш
34
Джака
18
Парти
8
Эдегор
32
Смит-Роу
7
Сака
91
Ляказетт
4-3-3
1
Райя
18
Янссон
2
Пайннок
20
Айер
3
Генри
8
Йенсен
23
Нергор
10
Да Силва
7
Каньос
19
Мбемо
9
Висса
32
Смит-Роу
19
Пепе
19
Пепе
32
Смит-Роу
91
Ляказетт
9
Нкетиа
9
Нкетиа
91
Ляказетт
8
Йенсен
27
Янельт
27
Янельт
8
Йенсен
10
Да Силва
26
Баптист
26
Баптист
10
Да Силва
7
Каньос
7
Годдос
7
Годдос
7
Каньос
Остались в запасе
Арсенал
Брентфорд
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
Главный тренер
Микель Артета
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
43
Натан Янг-Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
43
Натан Янг-Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Арсенал - Брентфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
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Арсенал
Брентфорд
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
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