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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Арсенал
Брентфорд - Арсенал: обзор матча 13 августа 2021
Брентфорд
13.08.2021, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
22'
С. Каньос
73'
К. Нергор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Арсенал
Замена
М. Форсс
️️️️
Б. Мбемо
86'
81'
Замена
Н. Тавареш
️️️️
К. Чамберс
Замена
М. Бидструп
️️️️
Ф. Ониика
80'
ГОЛ! 2:0!
К. Нергор
73'
71'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Г. Мартинелли
Замена
М. Серенсен
️️️️
К. Айер
71'
59'
Замена
Б. Сака
️️️️
Ф. Балогун
ГОЛ! 1:0!
С. Каньос
Пас отдал
Э. Пайннок
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брентфорд
1
Патрик Гуннарссон
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
2
Мадс Бидструп
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Арсенал
1
Карл Хейн
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
4-1-2-2-1
1
Райя
3
Генри
18
Янссон
2
Пайннок
20
Айер
27
Янельт
16
Ониика
23
Нергор
19
Мбемо
7
Каньос
17
Тони
4-1-1-2-2
1
Лено
4
Мари
4
Уайт
12
Чамберс
63
Тирни
34
Джака
6
Локонга
32
Смит-Роу
7
Мартинелли
19
Пепе
9
Балогун
20
Айер
22
Серенсен
22
Серенсен
20
Айер
16
Ониика
2
Бидструп
2
Бидструп
16
Ониика
19
Мбемо
88
Форсс
88
Форсс
19
Мбемо
7
Мартинелли
17
Нелсон
17
Нелсон
7
Мартинелли
12
Чамберс
17
Тавареш
17
Тавареш
12
Чамберс
9
Балогун
7
Сака
7
Сака
9
Балогун
Остались в запасе
Брентфорд
Арсенал
1
Патрик Гуннарссон
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
7
Саман Годдос
АП
9
Йоанн Висса
ЛВ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
1
Карл Хейн
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Патрик Гуннарссон
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
7
Саман Годдос
АП
9
Йоанн Висса
ЛВ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Брентфорд - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
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