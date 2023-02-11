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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Брентфорд
Арсенал - Брентфорд: обзор матча 11 февраля 2023
Арсенал
11.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Брентфорд
66'
Л. Троссард
74'
А. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Брентфорд
90'
+9
Желтая карточка
К. Шаде
90'
+7
Замена
К. Шаде
️️️️
А. Тони
90'
+6
Желтая карточка
К. Нергор
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Г. Джака
81'
74'
ГОЛ! 1:1!
А. Тони
Пас отдал
К. Нергор
71'
Замена
Й. Висса
️️️️
Б. Мбемо
71'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
В. Янельт
ГОЛ! 1:0!
Л. Троссард
Пас отдал
Б. Сака
66'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Мартинелли
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
11
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
47
Зинченко
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
34
Джака
18
Парти
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
9
Нкетиа
3-3-2-1-1
1
Райя
2
Пайннок
15
Ми
20
Айер
2
Расмуссен
27
Янельт
3
Генри
23
Нергор
8
Йенсен
19
Мбемо
17
Тони
34
Джака
20
Виейра
20
Виейра
34
Джака
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
27
Янельт
10
Да Силва
10
Да Силва
27
Янельт
19
Мбемо
9
Висса
9
Висса
19
Мбемо
17
Тони
7
Шаде
7
Шаде
17
Тони
Остались в запасе
Арсенал
Брентфорд
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Арсенал - Брентфорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
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Информация о матче
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