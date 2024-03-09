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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Брентфорд
Арсенал - Брентфорд: обзор матча 09 марта 2024
Арсенал
09.03.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Брентфорд
19'
Д. Райс
86'
К. Хаверц
45+4'
Й. Висса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Брентфорд
90'
+9
Желтая карточка
Н. Коллинс
Замена
Т. Парти
️️️️
М. Эдегор
90'
+5
90'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Занка
90'
Замена
С. Годдос
️️️️
В. Янельт
ГОЛ! 2:1!
К. Хаверц
Пас отдал
Б. Уайт
86'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Я. Кивиор
79'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Л. Троссард
79'
78'
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
Ф. Ониика
78'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Й. Висса
72'
Желтая карточка
Й. Висса
Замена
Г. Жезус
️️️️
Жоржиньо
70'
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
Й. Висса
Желтая карточка
К. Хаверц
45'
+2
34'
Замена
М. Йенсен
️️️️
К. Нергор
21'
Желтая карточка
Занка
ГОЛ! 1:0!
Д. Райс
Пас отдал
Б. Уайт
19'
Желтая карточка
Габриэль
10'
4'
Желтая карточка
Ф. Ониика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Арсенал
1
Карл Хейн
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
2
Бенжамин Артюр
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
4
Кивиор
41
Райс
21
Жоржиньо
19
Троссард
8
Эдегор
7
Сака
29
Хаверц
4-1-2-2-1
1
Флеккен
2
Расмуссен
22
Коллинс
25
Занка
20
Айер
27
Янельт
16
Ониика
23
Нергор
9
Висса
23
Льюис-Поттер
17
Тони
4
Кивиор
47
Зинченко
47
Зинченко
4
Кивиор
8
Эдегор
18
Парти
18
Парти
8
Эдегор
19
Троссард
17
Нелсон
17
Нелсон
19
Троссард
21
Жоржиньо
9
Жезус
9
Жезус
21
Жоржиньо
23
Нергор
8
Йенсен
8
Йенсен
23
Нергор
27
Янельт
7
Годдос
7
Годдос
27
Янельт
16
Ониика
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
16
Ониика
25
Занка
24
Дамсгор
24
Дамсгор
25
Занка
9
Висса
11
Мопе
11
Мопе
9
Висса
Остались в запасе
Арсенал
Брентфорд
1
Карл Хейн
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Томас Стракоша
ВР
2
Бенжамин Артюр
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
2
Бенжамин Артюр
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Арсенал - Брентфорд
2
4
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
10
4
Нарушения
9
10
Офсайды
1
2
Количество передач
565
221
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
54
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.28
0.97
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Эмирейтс
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