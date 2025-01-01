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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Арсенал
Брентфорд - Арсенал: обзор матча 01 января 2025
Брентфорд
01.01.2025, среда, 20:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
13'
Б. Мбемо
29'
Г. Жезус
50'
М. Мерино
53'
Г. Мартинелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Арсенал
90'
+1
Замена
А. Зинченко
️️️️
Г. Жезус
88'
Замена
Жоржиньо
️️️️
М. Эдегор
78'
Замена
Д. Райс
️️️️
М. Мерино
78'
Замена
Л. Троссард
️️️️
И. Нванери
78'
Замена
М. Льюис-Скелли
️️️️
Р. Калафьори
Замена
М. Йенсен
️️️️
К. Нергор
75'
Замена
К. Шаде
️️️️
Й. Висса
75'
Замена
П. Магома
️️️️
М. Дамсгор
75'
Замена
Д. Ким
️️️️
С. ван ден Берг
75'
57'
Желтая карточка
Р. Калафьори
53'
ГОЛ! 1:3!
Г. Мартинелли
50'
ГОЛ! 1:2!
М. Мерино
29'
ГОЛ! 1:1!
Г. Жезус
Желтая карточка
К. Нергор
26'
17'
Желтая карточка
Х. Тимбер
ГОЛ! 1:0!
Б. Мбемо
Пас отдал
М. Дамсгор
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
2
Бенжамин Артюр
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
7
Тони Йогейн
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
Арсенал
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
41
Деклан Райс
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
19
Исмеал Кабия
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Флеккен
22
Коллинс
4
ван ден Берг
2
Расмуссен
27
Янельт
23
Нергор
24
Дамсгор
6
Ярмолюк
19
Мбемо
23
Льюис-Поттер
9
Висса
4-3-2-1
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
33
Калафьори
18
Парти
23
Мерино
18
Нванери
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Жезус
4
ван ден Берг
5
Ким
5
Ким
4
ван ден Берг
23
Нергор
8
Йенсен
8
Йенсен
23
Нергор
24
Дамсгор
25
Магома
25
Магома
24
Дамсгор
9
Висса
7
Шаде
7
Шаде
9
Висса
9
Жезус
47
Зинченко
47
Зинченко
9
Жезус
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
23
Мерино
41
Райс
41
Райс
23
Мерино
8
Эдегор
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
8
Эдегор
18
Нванери
19
Троссард
19
Троссард
18
Нванери
Остались в запасе
Брентфорд
Арсенал
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
2
Бенжамин Артюр
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
7
Тони Йогейн
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Исмеал Кабия
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
2
Бенжамин Артюр
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
7
Тони Йогейн
ЦП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Исмеал Кабия
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Брентфорд - Арсенал
1
2
Всего ударов по воротам
5
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
6
8
Офсайды
0
6
Количество передач
473
466
Сейвы
1
1
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.29
1.95
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
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