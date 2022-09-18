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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Арсенал
Брентфорд - Арсенал: обзор матча 18 сентября 2022
Брентфорд
18.09.2022, воскресенье, 14:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
17'
В. Салиба
28'
Г. Жезус
49'
Ф. Виейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Арсенал
90'
+2
Замена
Маркиньос
️️️️
Б. Сака
90'
+2
Замена
И. Нванери
️️️️
Ф. Виейра
90'
Желтая карточка
Г. Жезус
86'
Замена
Т. Томиясу
️️️️
Б. Уайт
78'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Г. Мартинелли
78'
Замена
А. Локонга
️️️️
Т. Парти
Замена
Й. Висса
️️️️
Б. Мбемо
76'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
М. Йенсен
69'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Д. Да Силва
63'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
В. Янельт
63'
58'
Желтая карточка
Г. Джака
49'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Виейра
Пас отдал
Б. Сака
28'
ГОЛ! 0:2!
Г. Жезус
Пас отдал
Г. Джака
17'
ГОЛ! 0:1!
В. Салиба
Пас отдал
Б. Сака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Рико Генри
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
27
Виталий Янельт
ОП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
26
Шандон Баптист
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
18
Итан Нванери
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Райя
20
Айер
15
Ми
18
Янссон
3
Генри
27
Янельт
2
Хики
10
Да Силва
8
Йенсен
19
Мбемо
17
Тони
4-1-2-2-1
32
Рэмсдейл
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
63
Тирни
34
Джака
20
Виейра
18
Парти
7
Сака
7
Мартинелли
9
Жезус
8
Йенсен
26
Баптист
26
Баптист
8
Йенсен
27
Янельт
16
Ониика
16
Ониика
27
Янельт
19
Мбемо
9
Висса
9
Висса
19
Мбемо
10
Да Силва
24
Дамсгор
24
Дамсгор
10
Да Силва
20
Виейра
18
Нванери
18
Нванери
20
Виейра
4
Уайт
5
Томиясу
5
Томиясу
4
Уайт
18
Парти
6
Локонга
6
Локонга
18
Парти
7
Сака
11
Маркиньос
11
Маркиньос
7
Сака
7
Мартинелли
9
Нкетиа
9
Нкетиа
7
Мартинелли
Остались в запасе
Брентфорд
Арсенал
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Брентфорд - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Гриффин Парк
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