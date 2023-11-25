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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Арсенал
Брентфорд - Арсенал: обзор матча 25 ноября 2023
Брентфорд
25.11.2023, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
89'
К. Хаверц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Арсенал
90'
+3
Замена
Б. Уайт
️️️️
Б. Сака
90'
+3
Замена
Жоржиньо
️️️️
М. Эдегор
Замена
К. Льюис-Поттер
️️️️
Ф. Ониика
90'
+1
Замена
Занка
️️️️
С. Годдос
90'
89'
ГОЛ! 0:1!
К. Хаверц
Пас отдал
Б. Сака
79'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Г. Мартинелли
Замена
Ш. Баптист
️️️️
Е. Ярмолюк
72'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Й. Висса
72'
66'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Г. Жезус
56'
Желтая карточка
Г. Мартинелли
Желтая карточка
К. Айер
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
7
Саман Годдос
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
14
Итан Брайерли
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Арсенал
1
Карл Хейн
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Флеккен
20
Айер
15
Ми
2
Пайннок
27
Янельт
16
Ониика
23
Нергор
9
Висса
6
Ярмолюк
19
Мбемо
7
Годдос
4-1-3-2
32
Рэмсдейл
5
Томиясу
2
Салиба
6
Габриэль
47
Зинченко
41
Райс
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Жезус
19
Троссард
7
Годдос
25
Занка
25
Занка
7
Годдос
6
Ярмолюк
26
Баптист
26
Баптист
6
Ярмолюк
16
Ониика
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
16
Ониика
9
Висса
11
Мопе
11
Мопе
9
Висса
7
Сака
4
Уайт
4
Уайт
7
Сака
8
Эдегор
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
8
Эдегор
9
Жезус
9
Нкетиа
9
Нкетиа
9
Жезус
7
Мартинелли
29
Хаверц
29
Хаверц
7
Мартинелли
Остались в запасе
Брентфорд
Арсенал
1
Томас Стракоша
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
14
Итан Брайерли
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
1
Карл Хейн
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
14
Итан Брайерли
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Брентфорд - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
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