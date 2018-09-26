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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Арсенал - Брентфорд
Арсенал - Брентфорд: обзор матча 26 сентября 2018
Арсенал
26.09.2018, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Брентфорд
5'
Д. Уэлбек
37'
Д. Уэлбек
90+3'
А. Ляказетт
58'
А. Джадж
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Брентфорд
ГОЛ! 3:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
Л. Торрейра
90'
+3
Желтая карточка
Д. Уэлбек
63'
58'
ГОЛ! 2:1!
А. Джадж
ГОЛ! 2:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Н. Монреаль
37'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
М. Гендузи
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
4-3-1-1
1
Лено
2
Лихтштайнер
18
Монреаль
13
Мустафи
6
Холдинг
22
Мхитарян
6
Эль-Ненни
6
Гендузи
17
Ивоби
18
Уэлбек
3-4-1-2
12
Дэниэльс
28
Одубайо
17
Жанвье
15
Конса
31
Джадж
15
Мокоджо
23
Йеннарис
14
Сойерс
7
Каньос
5
Барбе
11
Уоткинс
Остались в запасе
Арсенал
Брентфорд
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Арсенал - Брентфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
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