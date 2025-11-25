Введите ваш ник на сайте
«Краснодар» – «Оренбург»: прогноз и ставки на матч 26 ноября 2025 с коэффициентом 1.70

25 ноября 2025 9:43
Краснодар - Оренбург
26 нояб. 2025, среда 18:00 | Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Краснодара» с форой (-1)
Сделать ставку

26 ноября в рамках стадии 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Краснодар» примет «Оренбург». Хозяева уверенно проходят турнирную дистанцию и подходят к матчу с впечатляющей серией без поражений, демонстрируя стабильную структуру игры и высокую реализацию моментов. «Оренбург», напротив, испытывает сложности в организации обороны, особенно в гостевых встречах, что уже не раз становилось причиной потери результата. Контекст личных встреч и текущая форма делают «Краснодар» явным фаворитом этого противостояния.

«Краснодар»

Команда стабильно контролирует темп матчей и уверенно действует в позиционном нападении. Серия из шести побед подряд в Кубке России подтверждает нацеленность на результат и максимальную концентрацию. При этом «Краснодар» продолжает регулярно забивать, сохраняя при этом относительно надежную оборону. Даже в матчах с равным соперником команда умеет дожимать в концовке, что особенно важно в стадии плей-офф.

«Оренбург»

Гости испытывают серьезные проблемы в защите, пропуская практически в каждом матче. На выезде команда выглядит менее собранной и часто допускает позиционные ошибки. Несмотря на отдельные удачные отрезки в атаке, нестабильность и слабая реализация не позволяют «Оренбургу» рассчитывать на уверенный результат против столь организованного соперника.

Факты о командах

«Краснодар»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах

  • Побеждает в 6 последних матчах против «Оренбурга»

  • В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

  • Забивает в 8 матчах подряд

«Оренбург»

  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Проигрывает в 3 последних выездных матчах Кубка России
  • Испытывает сложности с удержанием счета

Личные встречи
60% (9)
27% (4)
13% (2)
30
Забитых мячей
18
2
В среднем за матч
1.2
4:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Оренбург
1 : 3
05.11.2025
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Оренбург
0 : 1
10.08.2025
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Оренбург
1 : 2
17.05.2025
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 0
03.11.2024
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
2 : 1
03.12.2023
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Оренбург
0 : 2
12.08.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Оренбург
5 : 1
13.11.2022
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
2 : 0
21.08.2022
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Оренбург
0 : 3
27.06.2020
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
1 : 1
27.10.2019
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
2 : 2
11.03.2019
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Оренбург
1 : 1
26.08.2018
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Оренбург
1 : 0
07.05.2017
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
3 : 3
06.11.2016
Оренбург
Россия. Кубок, 1/8 финала
Краснодар
3 : 2
27.10.2016
Оренбург
Показать все

Прогноз на матч «Краснодар» – «Оренбург»

Текущая форма команд и статистика личных встреч указывают на значительное преимущество хозяев. «Краснодар» стабилен, уверенно действует дома и практически не допускает провалов в обороне. «Оренбург» же часто теряет концентрацию во вторых таймах, что может стать решающим фактором. Ожидается матч под контролем «Краснодара» с преимуществом по владению и моментам, при этом высокая результативность может быть ограничена за счет прагматичной игры хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Краснодара» с форой (-1) – коэффициент 1.70
  • Тотал меньше 3.0 голов – коэффициент 1.88

1.70
Победа «Краснодара» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Кубок Оренбург Краснодар
