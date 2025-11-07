В 28-м туре чемпионата Беларуси встретятся две команды, ведущие борьбу за разные задачи. «Гомель» находится в середине таблицы и пытается закрепиться в топ-10, а «Динамо Брест» не теряет шансов на призовое место. Обе команды в неплохой форме и выдают результативные отрезки, что обещает интересный матч.

«Гомель»

Коллектив уверенно завершает сезон, не проигрывая в четырeх турах подряд. Особенно впечатляюще выглядит победа 4:1 над «Слуцком», а также выездная виктория над «Торпедо-БелАЗ». За пять последних матчей команда забила 8 голов – в среднем по 1.6 за игру, но при этом и пропустила 6. Главным фактором в атаке остаeтся Реймонд Адеола, оформивший 5 мячей всего в 12 матчах. Дома «Гомель» играет смело, активно задействуя фланги и стремясь к быстрой атаке.

«Динамо Брест»

Команда показывает стабильность на финише: три матча без поражений, две победы и семь забитых мячей за пять туров. Пропустили всего трижды, что говорит о надeжной игре в обороне. Ключевая фигура – Егор Корцов, уже 12 голов за сезон. «Динамо Брест» уверенно контролирует середину поля и регулярно создаeт моменты. Команда точно не будет закрываться, особенно против соперника с уязвимой обороной.

Факты о командах

«Гомель»

Не проигрывает в 4 матчах подряд

В среднем: 1.60 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

9-е место, 37 очков

Забивает в 4 из 5 последних игр

«Динамо Брест»

3 матча без поражений

В среднем: 1.40 гола забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

4-е место, 48 очков

Забивает в 3 матчах подряд

Прогноз на матч

Обе команды в хорошей форме и регулярно забивают. «Гомель» дома стабилен в атаке, но уязвим в обороне. «Динамо Брест» выглядит собраннее, особенно в защите, но и сам не прочь поиграть первым номером. Учитывая общий атакующий тонус соперников, высока вероятность результативного матча. При этом более сбалансированной выглядит именно гостевая команда, и она способна как минимум не проиграть.

Рекомендованные ставки