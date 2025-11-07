Введите ваш ник на сайте
«Гомель» – «Динамо Брест»: прогноз и ставки на матч 7 ноября 2025 с коэффициентом 1.70

07 ноября 2025 11:21
Гомель - Динамо-Брест
07 нояб. 2025, пятница 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Обе забьют
Сделать ставку

В 28-м туре чемпионата Беларуси встретятся две команды, ведущие борьбу за разные задачи. «Гомель» находится в середине таблицы и пытается закрепиться в топ-10, а «Динамо Брест» не теряет шансов на призовое место. Обе команды в неплохой форме и выдают результативные отрезки, что обещает интересный матч.

«Гомель»

Коллектив уверенно завершает сезон, не проигрывая в четырeх турах подряд. Особенно впечатляюще выглядит победа 4:1 над «Слуцком», а также выездная виктория над «Торпедо-БелАЗ». За пять последних матчей команда забила 8 голов – в среднем по 1.6 за игру, но при этом и пропустила 6. Главным фактором в атаке остаeтся Реймонд Адеола, оформивший 5 мячей всего в 12 матчах. Дома «Гомель» играет смело, активно задействуя фланги и стремясь к быстрой атаке.

«Динамо Брест»

Команда показывает стабильность на финише: три матча без поражений, две победы и семь забитых мячей за пять туров. Пропустили всего трижды, что говорит о надeжной игре в обороне. Ключевая фигура – Егор Корцов, уже 12 голов за сезон. «Динамо Брест» уверенно контролирует середину поля и регулярно создаeт моменты. Команда точно не будет закрываться, особенно против соперника с уязвимой обороной.

Факты о командах

«Гомель»

  • Не проигрывает в 4 матчах подряд
  • В среднем: 1.60 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • 9-е место, 37 очков
  • Забивает в 4 из 5 последних игр

«Динамо Брест»

  • 3 матча без поражений
  • В среднем: 1.40 гола забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • 4-е место, 48 очков
  • Забивает в 3 матчах подряд

Личные встречи
47% (14)
20% (6)
33% (10)
43
Забитых мячей
39
1.43
В среднем за матч
1.3
6:3
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  6:3
Самая крупная ничья:  3:3
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
3 : 0
07.11.2025
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Динамо-Брест
0 : 1
21.06.2025
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Гомель
2 : 1
27.09.2024
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Динамо-Брест
1 : 1
11.05.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Гомель
1 : 4
08.10.2023
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Динамо-Брест
3 : 3
21.05.2023
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Динамо-Брест
1 : 1
19.10.2022
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Гомель
1 : 0
19.06.2022
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Гомель
0 : 0
24.09.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Динамо-Брест
1 : 0
16.05.2021
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
26.10.2019
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Динамо-Брест
3 : 0
16.06.2019
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
0 : 0
24.11.2018
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Гомель
0 : 6
29.06.2018
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Гомель
0 : 1
26.11.2017
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Динамо-Брест
3 : 0
01.07.2017
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Динамо-Брест
0 : 4
19.10.2015
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Гомель
2 : 0
17.06.2015
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Гомель
6 : 3
16.06.2014
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Динамо-Брест
2 : 0
06.04.2014
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Гомель
2 : 0
30.06.2013
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
1 : 1
17.04.2013
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Гомель
2 : 0
01.11.2012
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Динамо-Брест
2 : 1
15.09.2012
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо-Брест
0 : 1
07.05.2012
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Динамо-Брест
0 : 2
05.11.2011
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Динамо-Брест
1 : 2
26.06.2011
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Гомель
2 : 0
15.04.2011
Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии, 21 тур
Гомель
3 : 1
27.09.2009
Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии, 8 тур
Динамо-Брест
3 : 1
17.05.2009
Гомель
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды в хорошей форме и регулярно забивают. «Гомель» дома стабилен в атаке, но уязвим в обороне. «Динамо Брест» выглядит собраннее, особенно в защите, но и сам не прочь поиграть первым номером. Учитывая общий атакующий тонус соперников, высока вероятность результативного матча. При этом более сбалансированной выглядит именно гостевая команда, и она способна как минимум не проиграть.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.70
  • Динамо Брест не проиграет (Х2) – коэффициент 1.60

Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Гомель
