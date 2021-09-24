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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Динамо-Брест
Гомель - Динамо-Брест: обзор матча 24 сентября 2021
Гомель
24.09.2021, пятница, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Динамо-Брест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гомель - Динамо-Брест
Желтая карточка
А. Батищев
90'
+3
Замена
А. Суша
️️️️
Н. Некрасов
72'
62'
Замена
С. Усеня
️️️️
В. Щербо
Замена
Б. Мишенко
️️️️
Д. Гомза
61'
54'
Желтая карточка
Е. Юдчиц
Желтая карточка
А. Васильев
52'
46'
Замена
В. Потороча
️️️️
С. Лынько
Замена
Н. Некрасов
️️️️
Д. Бородин
42'
Желтая карточка
П. Чикида
38'
Желтая карточка
Д. Левицкий
32'
1'
Желтая карточка
С. Лынько
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
8
Игорь Костров
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
27
Александр Васильев
ЦП
30
Вадим Побудей
ЦФ
22
Евгений Иваненко
ЦФ
27
Павел Чикида
ЦФ
56
Руслан Юденков
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
9
Александр Батищев
ЦФ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Динамо-Брест
25
Роман Степанов
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
15
Franck Nunke
ЦП
19
Станислав Беленький
ЦФ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
0
S. Shapoval
ЦФ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦФ
89
Сергей Лынько
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Гомель
8
Юрий Пантя
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
7
Раймонд Адеола
ЦП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
18
Никита Некрасов
ЦФ
87
Олег Ковалев
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
0
A. Vaskov
ЦФ
Динамо-Брест
27
Сергей Усеня
ЦЗ
45
Илья Москаленчик
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
96
Валерий Потороча
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
3-5
8
Костров
9
Бородин
27
Васильев
11
Левицкий
31
Соловей
27
Гомза
9
Батищев
56
Юденков
2-3-5
25
Степанов
18
Щербо
21
Слабашевич
15
Орешкевич
26
Тихоновский
15
19
Беленький
89
Лынько
55
Аффи
0
99
Юдчиц
27
Гомза
7
Мишенко
7
Мишенко
27
Гомза
9
Бородин
18
Некрасов
18
Некрасов
9
Бородин
Некрасов
4
Суша
4
Суша
Некрасов
18
Щербо
27
Усеня
27
Усеня
18
Щербо
89
Лынько
96
Потороча
96
Потороча
89
Лынько
Остались в запасе
Гомель
Динамо-Брест
8
Юрий Пантя
ЦЗ
7
Раймонд Адеола
ЦП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
87
Олег Ковалев
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
0
A. Vaskov
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
45
Илья Москаленчик
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
1
Артем Денисенко
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
8
Юрий Пантя
ЦЗ
7
Раймонд Адеола
ЦП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
87
Олег Ковалев
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
0
A. Vaskov
ЦФ
Остались в запасе
45
Илья Москаленчик
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
1
Артем Денисенко
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча Гомель - Динамо-Брест
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
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