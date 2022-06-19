Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Динамо-Брест
Гомель - Динамо-Брест: обзор матча 19 июня 2022
Гомель
19.06.2022, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Динамо-Брест
66'
Р. Адеола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Динамо-Брест
87'
Замена
В. Сугак
️️️️
Е. Козел
Замена
️️️️
Р. Адеола
84'
Желтая карточка
Р. Адеола
76'
ГОЛ! 1:0!
Р. Адеола
Пас отдал
И. Алексиевич
66'
Замена
В. Совпель
️️️️
Д. Бага
58'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
16
Денис Садовский
ВР
8
Юрий Пантя
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦП
15
Александр Макась
ЦФ
17
Андрей Потапенко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Динамо-Брест
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
16
Михаил Козакевич
ЦФ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
95
Давид Иван
ЦФ
91
Евгений Козел
ЦФ
90
Даниил Павлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Гомель
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
87
Олег Ковалев
ЦФ
22
Кирилл Шевченко
ЦФ
Динамо-Брест
30
Родион Сямук
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
17
Artem Sedko
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
20
Максим Ковальчук
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
4-4-2
16
Садовский
8
Пантя
3
Сокол
19
Кучинский
3
Матвейчик
8
Костров
13
Алексиевич
7
Адеола
25
Бага
17
Потапенко
15
Макась
3-1-5
44
Кривицкий
59
Колпачук
18
Щербо
24
Гарананга
99
Юдчиц
90
Павлов
91
Козел
95
Иван
2
Шемрук
25
Бага
77
Совпель
77
Совпель
25
Бага
91
Козел
24
Сугак
24
Сугак
91
Козел
Остались в запасе
Гомель
Динамо-Брест
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
87
Олег Ковалев
ЦФ
22
Кирилл Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
93
Вадим Милютин
ЦЗ
30
Родион Сямук
ВР
17
Artem Sedko
ЦЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
20
Максим Ковальчук
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
87
Олег Ковалев
ЦФ
22
Кирилл Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
93
Вадим Милютин
ЦЗ
30
Родион Сямук
ВР
17
Artem Sedko
ЦЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
20
Максим Ковальчук
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча Гомель - Динамо-Брест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Гомель
Динамо-Брест
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Гомель» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «Арсенала Дзержинск» на победу в матче 28 тура
5 ноября
«Днепр» – «Гомель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Динамо-Брест» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Динамо-Бреста» и «Витебска» на победу в матче 27-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+