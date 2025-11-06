Введите ваш ник на сайте
«Эльче» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на матч 7 ноября 2025 с коэффициентом 1.84

06 ноября 2025 10:07
Эльче - Реал Сосьедад
07 нояб. 2025, пятница 23:00 | Испания. Примера, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.84
Победа «Реал Сосьедад» с форой (0)
Сделать ставку

7 ноября на стадионе «Мартинес Валеро» состоится матч 12-го тура Ла Лиги, в котором «Эльче» примет «Реал Сосьедад». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, и матч может повлиять на распределение позиций в этой зоне. Учитывая недавнюю форму и атакующий настрой гостей, игра обещает быть результативной.

«Эльче»

Хозяева подходят к матчу с серией из четырех матчей без побед в чемпионате. Последние игры в Ла Лиге складывались неудачно – поражения от «Эспаньола» и «Алавеса», ничья с «Атлетиком», а в крайнем туре команда уступила «Барселоне» 1:3. При этом в кубке Испании «Эльче» разгромил «Лос Гаррес» со счeтом 4:0, продемонстрировав атакующий потенциал против слабого соперника. Средняя результативность в последних пяти матчах – 1.2 гола за игру, но и оборона нестабильна – 1.4 пропущенных. Несмотря на трудности, команда не проигрывает дома в шести матчах подряд, что внушает оптимизм болельщикам.

«Реал Сосьедад»

Гости набрали неплохую форму: три победы подряд, включая дерби с «Атлетиком» (3:2), а также уверенные выступления против «Севильи» и в кубке. В последних пяти матчах «Сосьедад» забил 11 мячей – в среднем 2.2 за игру, что делает команду одной из самых результативных в этой фазе сезона. Однако в защите остаются проблемы: команда пропускает в каждом из последних пяти матчей Ла Лиги, в среднем 0.8 мяча за игру. Состав сбалансирован, а лидеры вроде Ойарсабаля набрали хорошую форму.

Факты о командах

«Эльче»

  • Не может выиграть в 4 последних матчах Ла Лиги
  • В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает дома в 6 матчах подряд
  • Забивает в 3 из 5 последних матчей

«Реал Сосьедад»

  • Победы в 3 матчах подряд
  • В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Пропускает в 5 последних матчах Ла Лиги

Личные встречи
9% (1)
18% (2)
73% (8)
4
Забитых мячей
20
0.36
В среднем за матч
1.82
1:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
1 : 1
07.11.2025
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
19.03.2023
Эльче
Испания. Примера, 3 тур
Эльче
0 : 1
27.08.2022
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 31 тур
Эльче
1 : 2
10.04.2022
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
26.09.2021
Эльче
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
07.05.2021
Эльче
Испания. Примера, 3 тур
Эльче
0 : 3
26.09.2020
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 32 тур
Эльче
1 : 0
20.04.2015
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
28.11.2014
Эльче
Испания. Примера, 21 тур
Реал Сосьедад
4 : 0
28.01.2014
Эльче
Испания. Примера, 2 тур
Эльче
1 : 1
24.08.2013
Реал Сосьедад
Показать все

Прогноз на матч

Форма и атакующая динамика «Сосьедада» говорят в его пользу, однако стабильность «Эльче» на домашнем поле может стать фактором, сдерживающим гостей. Оба коллектива забивают регулярно, но и пропускают. Это создает благоприятные условия для результативного матча. Исходя из статистики, ставка на обмен голами выглядит логичной, но также привлекателен вариант с победой «Сосьедада» с подстраховкой.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Реал Сосьедад» с форой (0) – коэффициент 1.84
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95

1.84
Победа «Реал Сосьедад» с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Реал Сосьедад Эльче
