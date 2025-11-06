7 ноября на стадионе «Мартинес Валеро» состоится матч 12-го тура Ла Лиги, в котором «Эльче» примет «Реал Сосьедад». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, и матч может повлиять на распределение позиций в этой зоне. Учитывая недавнюю форму и атакующий настрой гостей, игра обещает быть результативной.

«Эльче»

Хозяева подходят к матчу с серией из четырех матчей без побед в чемпионате. Последние игры в Ла Лиге складывались неудачно – поражения от «Эспаньола» и «Алавеса», ничья с «Атлетиком», а в крайнем туре команда уступила «Барселоне» 1:3. При этом в кубке Испании «Эльче» разгромил «Лос Гаррес» со счeтом 4:0, продемонстрировав атакующий потенциал против слабого соперника. Средняя результативность в последних пяти матчах – 1.2 гола за игру, но и оборона нестабильна – 1.4 пропущенных. Несмотря на трудности, команда не проигрывает дома в шести матчах подряд, что внушает оптимизм болельщикам.

«Реал Сосьедад»

Гости набрали неплохую форму: три победы подряд, включая дерби с «Атлетиком» (3:2), а также уверенные выступления против «Севильи» и в кубке. В последних пяти матчах «Сосьедад» забил 11 мячей – в среднем 2.2 за игру, что делает команду одной из самых результативных в этой фазе сезона. Однако в защите остаются проблемы: команда пропускает в каждом из последних пяти матчей Ла Лиги, в среднем 0.8 мяча за игру. Состав сбалансирован, а лидеры вроде Ойарсабаля набрали хорошую форму.

Факты о командах

«Эльче»

Не может выиграть в 4 последних матчах Ла Лиги

В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает дома в 6 матчах подряд

Забивает в 3 из 5 последних матчей

«Реал Сосьедад»

Победы в 3 матчах подряд

В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 матчах подряд

Пропускает в 5 последних матчах Ла Лиги

Прогноз на матч

Форма и атакующая динамика «Сосьедада» говорят в его пользу, однако стабильность «Эльче» на домашнем поле может стать фактором, сдерживающим гостей. Оба коллектива забивают регулярно, но и пропускают. Это создает благоприятные условия для результативного матча. Исходя из статистики, ставка на обмен голами выглядит логичной, но также привлекателен вариант с победой «Сосьедада» с подстраховкой.

Рекомендованные ставки: