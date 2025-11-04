Введите ваш ник на сайте
«Манчестер Сити» – «Боруссия Д»: прогноз и ставки на матч 5 ноября 2025 с коэффициентом 1.4

04 ноября 2025 9:06
Манчестер Сити - Боруссия Д
05 нояб. 2025, среда 23:00 | Лига чемпионов, 4 тур
1.40
Победа «Манчестер Сити»
5 ноября на «Этихаде» в Манчестере состоится матч 4 тура Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией». Обе команды лидируют в группе и практически гарантировали себе выход в плей-офф, однако этот матч определит, кто займeт первую строчку.

«Манчестер Сити»

Команда Гвардиолы уверенно прошла старт турнира, не проиграв ни разу. После победы над «Вильярреалом» (2:0) «Сити» имеет 7 очков и показывает сбалансированный футбол с привычным контролем мяча. За последние 5 матчей «горожане» забили 10 голов и пропустили всего 3, в среднем по 2 забитых за игру. Эрлинг Холанд продолжает разрушать обороны соперников – 20 голов в 17 матчах сезона. «Сити» стабильно использует высокий прессинг и активно подключает фланги, что позволяет создавать множество моментов даже против закрытых соперников. При этом защита остаeтся надeжной – в среднем команда пропускает всего 0.6 мяча за игру.

«Боруссия Д»

Дортмундцы в этом сезоне выглядят собранно и уверенно. После трeх туров Лиги чемпионов у команды также 7 очков, а победа над «Копенгагеном» (4:2) лишь укрепила позиции. «Боруссия» не проигрывает четыре матча в еврокубке подряд и забивает в каждом из них. В последних пяти играх во всех турнирах команда оформила 8 голов при 5 пропущенных, демонстрируя хорошее взаимодействие в атаке. Серу Гирасси набрал великолепную форму – 11 голов в 18 матчах. Однако защита нередко допускает ошибки при стандартах и быстрых прорывах, что может стать проблемой против «Сити».

Факты о командах

«Манчестер Сити»

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
  • В среднем: 2.00 забито, 0.60 пропущено
  • Забивает в 12 из 14 последних матчей
  • Пропускает в 3 последних встречах

«Боруссия Д»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено
  • Забивает в 21 матче подряд
  • Пропускает в 5 последних матчах

Личные встречи
38% (3)
25% (2)
38% (3)
8
Забитых мячей
10
1
В среднем за матч
1.25
2:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Лига чемпионов, 5 тур
Боруссия Д
0 : 0
25.10.2022
Манчестер Сити
Лига чемпионов, 2 тур
Манчестер Сити
2 : 1
14.09.2022
Боруссия Д
Лига чемпионов, 1/4 финала
Боруссия Д
1 : 2
14.04.2021
Манчестер Сити
Лига чемпионов, 1/4 финала
Манчестер Сити
2 : 1
06.04.2021
Боруссия Д
Международный кубок чемпионов,
Манчестер Сити
0 : 1
21.07.2018
Боруссия Д
Лига чемпионов, 6 тур
Боруссия Д
1 : 0
04.12.2012
Манчестер Сити
Лига чемпионов, 2 тур
Манчестер Сити
1 : 1
03.10.2012
Боруссия Д
Товарищеские матчи,
Боруссия Д
4 : 1
04.08.2010
Манчестер Сити
Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Боруссия Д»

На «Этихаде» ожидается атакующий футбол с обилием опасных моментов. Обе команды в хорошей форме и демонстрируют высокую результативность. «Манчестер Сити» сильнее по составу и глубине, а его домашняя статистика в Лиге чемпионов почти безупречна. Тем не менее, «Боруссия» умеет забивать любому сопернику и наверняка воспользуется контратаками. Логично ожидать открытый матч с голами с обеих сторон, где решающее слово, скорее всего, останется за хозяевами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.4
  • Обе забьют – коэффициент 1.90

1.40
Победа «Манчестер Сити»
Автор: Миронов Николай
Лига чемпионов Боруссия Д Манчестер Сити
18+
  • Читайте нас: 