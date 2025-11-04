5 ноября на «Этихаде» в Манчестере состоится матч 4 тура Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией». Обе команды лидируют в группе и практически гарантировали себе выход в плей-офф, однако этот матч определит, кто займeт первую строчку.

«Манчестер Сити»

Команда Гвардиолы уверенно прошла старт турнира, не проиграв ни разу. После победы над «Вильярреалом» (2:0) «Сити» имеет 7 очков и показывает сбалансированный футбол с привычным контролем мяча. За последние 5 матчей «горожане» забили 10 голов и пропустили всего 3, в среднем по 2 забитых за игру. Эрлинг Холанд продолжает разрушать обороны соперников – 20 голов в 17 матчах сезона. «Сити» стабильно использует высокий прессинг и активно подключает фланги, что позволяет создавать множество моментов даже против закрытых соперников. При этом защита остаeтся надeжной – в среднем команда пропускает всего 0.6 мяча за игру.

«Боруссия Д»

Дортмундцы в этом сезоне выглядят собранно и уверенно. После трeх туров Лиги чемпионов у команды также 7 очков, а победа над «Копенгагеном» (4:2) лишь укрепила позиции. «Боруссия» не проигрывает четыре матча в еврокубке подряд и забивает в каждом из них. В последних пяти играх во всех турнирах команда оформила 8 голов при 5 пропущенных, демонстрируя хорошее взаимодействие в атаке. Серу Гирасси набрал великолепную форму – 11 голов в 18 матчах. Однако защита нередко допускает ошибки при стандартах и быстрых прорывах, что может стать проблемой против «Сити».

Факты о командах

«Манчестер Сити»

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей

В среднем: 2.00 забито, 0.60 пропущено

Забивает в 12 из 14 последних матчей

Пропускает в 3 последних встречах

«Боруссия Д»

Побеждает в 4 последних матчах

В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено

Забивает в 21 матче подряд

Пропускает в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Боруссия Д»

На «Этихаде» ожидается атакующий футбол с обилием опасных моментов. Обе команды в хорошей форме и демонстрируют высокую результативность. «Манчестер Сити» сильнее по составу и глубине, а его домашняя статистика в Лиге чемпионов почти безупречна. Тем не менее, «Боруссия» умеет забивать любому сопернику и наверняка воспользуется контратаками. Логично ожидать открытый матч с голами с обеих сторон, где решающее слово, скорее всего, останется за хозяевами.

Рекомендованные ставки