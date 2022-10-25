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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Манчестер Сити
Боруссия Д - Манчестер Сити: обзор матча 25 октября 2022
Боруссия Д
25.10.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа G, 5 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Манчестер Сити
88'
Замена
К. Палмер
️️️️
Р. Марез
Желтая карточка
М. Хуммельс
87'
Замена
А. Пападопулос
️️️️
Д. Рейна
87'
Замена
М. Вольф
️️️️
Т. Азар
82'
Замена
А. Модест
️️️️
Ю. Мукоко
82'
81'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Ф. Фоден
Замена
Д. Мален
️️️️
К. Адейеми
73'
72'
Желтая карточка
М. Аканджи
58'
Желтая карточка
И. Гюндоган
58'
Пенальти не реализован!
Р. Марез
46'
Замена
Б. Силва
️️️️
Э. Холанд
46'
Замена
М. Аканджи
️️️️
Ж. Канселу
31'
Желтая карточка
Х. Альварес
7'
Желтая карточка
Ж. Канселу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
10
Джованни Рейна
ЛАЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Торган Азар
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
1
Лука Унбехаун
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
27
Антони Модест
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Коул Палмер
ПВ
3-2-1-2-2
1
Кобель
25
Зюле
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
10
Рейна
23
Джан
5
Беллингем
14
Адейеми
8
Брандт
14
Мукоко
9
Азар
4-1-1-2-2
1
Ортега
2
Канселу
3
Диаш
15
Аке
6
Стоунз
16
Родри
20
Гюндоган
26
Марез
47
Фоден
19
Альварес
9
Холанд
9
Азар
27
Вольф
27
Вольф
9
Азар
10
Рейна
6
Пападопулос
6
Пападопулос
10
Рейна
14
Мукоко
27
Модест
27
Модест
14
Мукоко
14
Адейеми
14
Мален
14
Мален
14
Адейеми
26
Марез
10
Палмер
10
Палмер
26
Марез
2
Канселу
28
Аканджи
28
Аканджи
2
Канселу
9
Холанд
20
Силва
20
Силва
9
Холанд
47
Фоден
10
Грилиш
10
Грилиш
47
Фоден
Остались в запасе
Боруссия Д
Манчестер Сити
33
Александер Майер
ВР
1
Лука Унбехаун
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Главный тренер
Эдин Терзич
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
26
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
1
Лука Унбехаун
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
26
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Боруссия Д - Манчестер Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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