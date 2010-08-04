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Расписание матчей
Боруссия Д - Манчестер Сити
Боруссия Д - Манчестер Сити: обзор матча 04 августа 2010
Боруссия Д
04.08.2010, среда, 22:00
Товарищеские матчи
4 : 1
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Боруссия Д - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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