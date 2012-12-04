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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Манчестер Сити
Боруссия Д - Манчестер Сити: обзор матча 04 декабря 2012
Боруссия Д
04.12.2012, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа D, 6 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
57'
Ю. Шибер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Манчестер Сити
90'
+2
Желтая карточка
М. Балотелли
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
О. Кирх
88'
Замена
Р. Левандовски
️️️️
Ю. Шибер
77'
69'
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
С. Насри
65'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Э. Джеко
58'
Желтая карточка
Д. Лескотт
57'
Замена
С. Агуэро
️️️️
С. Синклейр
ГОЛ! 1:0!
Ю. Шибер
Пас отдал
Я. Блащиковски
57'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
М. Ройс
46'
29'
Желтая карточка
Х. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
6
Кевин Гросскройц
ЦП
18
Марко Ройс
АП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
22
Матия Настасич
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЛП
6
Хави Гарсия
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
32
Карлос Тевес
АП
14
Самир Насри
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
41
Мустафа Амини
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
56
Кортни Меллен-Уолтерс
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
43
Алекс Нимели-Чуймени
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-3-2-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
15
Хуммельс
28
Сантана
21
Кирх
20
Гюндоган
78
Ляйтнер
6
Гросскройц
14
Перишич
18
Ройс
20
Шибер
4-4-1-1
1
Харт
13
Майкон
15
Лескотт
4
Компани
22
Настасич
14
Насри
6
Хави Гарсия
18
Бэрри
7
Синклейр
32
Тевес
10
Джеко
21
Кирх
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
21
Кирх
18
Ройс
16
Блащиковски
16
Блащиковски
18
Ройс
20
Шибер
9
Левандовски
9
Левандовски
20
Шибер
14
Насри
5
Сабалета
5
Сабалета
14
Насри
7
Синклейр
10
Агуэро
10
Агуэро
7
Синклейр
10
Джеко
45
Балотелли
45
Балотелли
10
Джеко
Остались в запасе
Боруссия Д
Манчестер Сити
41
Мустафа Амини
ЦП
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
12
Джордж Эванс
ЦП
43
Алекс Нимели-Чуймени
ЦФ
56
Кортни Меллен-Уолтерс
ЦЗ
25
Костел Пантилимон
ВР
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
41
Мустафа Амини
ЦП
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
Остались в запасе
12
Джордж Эванс
ЦП
43
Алекс Нимели-Чуймени
ЦФ
56
Кортни Меллен-Уолтерс
ЦЗ
25
Костел Пантилимон
ВР
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Боруссия Д - Манчестер Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт" 23:30 (прямая)
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