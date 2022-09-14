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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Боруссия Д
Манчестер Сити - Боруссия Д: обзор матча 14 сентября 2022
Манчестер Сити
14.09.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа G, 2 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
80'
Д. Стоунз
84'
Э. Холанд
56'
Д. Беллингем
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Боруссия Д
90'
+4
Желтая карточка
Т. Менье
Желтая карточка
Ф. Фоден
90'
+4
Замена
К. Филлипс
️️️️
Э. Холанд
90'
+2
88'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
С. Озкан
88'
Замена
К. Адейеми
️️️️
М. Ройс
87'
Желтая карточка
С. Озкан
ГОЛ! 2:1!
Э. Холанд
Пас отдал
Ж. Канселу
84'
ГОЛ! 1:1!
Д. Стоунз
Пас отдал
К. Де Брюйне
80'
79'
Желтая карточка
Д. Мален
78'
Замена
Н. Шлоттербек
️️️️
А. Модест
62'
Замена
Д. Мален
️️️️
Д. Рейна
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Грилиш
58'
Замена
Б. Силва
️️️️
И. Гюндоган
58'
Замена
Х. Альварес
️️️️
Р. Марез
58'
56'
ГОЛ! 0:1!
Д. Беллингем
Пас отдал
М. Ройс
Желтая карточка
Родри
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
18
Марко Ройс
ЦП
10
Джованни Рейна
ЛФ
27
Антони Модест
ЦФ
5
Джуд Беллингем
РФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Бернарду Силва
АП
10
Коул Палмер
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Боруссия Д
1
Лука Унбехаун
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
9
Торган Азар
ЛВ
8
Юлиан Брандт
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
6
Стоунз
28
Аканджи
15
Аке
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
10
Грилиш
26
Де Брюйне
26
Марез
9
Холанд
4-1-2-3
33
Майер
12
Менье
25
Зюле
15
Хуммельс
22
Геррейру
23
Джан
6
Озкан
18
Ройс
5
Беллингем
27
Модест
10
Рейна
10
Грилиш
47
Фоден
47
Фоден
10
Грилиш
9
Холанд
27
Филлипс
27
Филлипс
9
Холанд
20
Гюндоган
20
Силва
20
Силва
20
Гюндоган
26
Марез
19
Альварес
19
Альварес
26
Марез
18
Ройс
14
Адейеми
14
Адейеми
18
Ройс
27
Модест
4
Шлоттербек
4
Шлоттербек
27
Модест
6
Озкан
14
Мукоко
14
Мукоко
6
Озкан
10
Рейна
14
Мален
14
Мален
10
Рейна
Остались в запасе
Манчестер Сити
Боруссия Д
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Лука Унбехаун
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
9
Торган Азар
ЛВ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
Остались в запасе
1
Лука Унбехаун
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
9
Торган Азар
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Манчестер Сити - Боруссия Д
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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