«Факел» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.45

02 ноября 2025 9:16
Факел - Торпедо
03 нояб. 2025, понедельник 18:30 | Россия. PARI Первая лига, 17 тур
2.45
Тотал больше 2.5 голов
На стадионе в Воронеже пройдет матч 17-го тура Первой лиги, где «Факел» примет «Торпедо». Команды находятся на разных полюсах таблицы, однако последние недели показали, что аутсайдер способен навязать борьбу даже лидерам.

«Факел»

Воронежский клуб продолжает удерживать второе место, имея 33 очка после 16 туров. Несмотря на поражение от «СКА-Хабаровска» (0:1) в прошлом туре, «Факел» показывает убедительный футбол. Команда сбалансирована: в пяти последних играх забила 8 мячей и пропустила всего 4. Главная сила – быстрые переходы из обороны в атаку и эффективность фланговых передач. Беляйди Пуси, лидер нападения, набрал отличную форму и уже имеет 8 голов в сезоне. При этом «Факел» стабильно играет дома, не проигрывая в 11 из 13 последних матчей в Воронеже. Команда уверенно контролирует темп и редко отпускает инициативу.

«Торпедо»

Столичный коллектив занимает 17-е место, но в последние недели заметно прибавил. Команда не проигрывает в пяти матчах подряд во всех турнирах, а в лиге – в трeх. Победа над «Чайкой» (3:2) стала второй подряд результативной игрой, что подтверждает улучшение в атаке. За последние пять матчей «Торпедо» забило 9 голов и пропустило 5 – динамика положительная. Александр Юшин, оформивший пять голов, стал главным фактором возрождения. Команда грамотно использует пространство и активно прессингует при потере мяча, однако остаются проблемы в защите – особенно при контратаках и стандартах.

Факты о командах

«Факел»

  • 2-е место, 33 очка
  • Не проигрывает дома в 11 из 13 последних матчей
  • В среднем: 1.6 забитого и 0.8 пропущенного за игру
  • Забивает в 5 из 7 последних встреч

«Торпедо»

  • 17-е место, 14 очков
  • Не проигрывает 5 матчей подряд
  • В среднем: 1.8 забитого и 1.0 пропущенного за игру
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей

Личные встречи
0% (0)
35% (7)
65% (13)
18
Забитых мячей
39
0.9
В среднем за матч
1.95
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Торпедо
2 : 0
08.04.2023
Факел
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Факел
2 : 2
02.10.2022
Торпедо
Россия. ФНЛ, 28 тур
Факел
0 : 1
19.03.2022
Торпедо
Россия. ФНЛ, 10 тур
Торпедо
2 : 2
11.09.2021
Факел
Россия. ФНЛ, 41 тур
Факел
0 : 0
08.05.2021
Торпедо
Россия. ФНЛ, 21 тур
Торпедо
4 : 1
11.11.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 1 тур
Факел
0 : 1
07.07.2019
Торпедо
Россия. Кубок, 1/16 финала
Факел
1 : 2
25.09.2014
Торпедо
Россия. ФНЛ, 29 тур
Торпедо
2 : 0
28.09.2011
Факел
Россия. ФНЛ, 9 тур
Факел
0 : 0
14.05.2011
Торпедо
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 18 тур
Торпедо
1 : 1
18.08.2010
Факел
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 4 тур
Факел
1 : 3
11.05.2010
Торпедо
Чемпионат России, 30 тур
Торпедо
3 : 1
21.10.2001
Факел
Чемпионат России, 1 тур
Факел
2 : 2
10.03.2001
Торпедо
Чемпионат России, 28 тур
Торпедо
2 : 0
22.10.2000
Факел
Чемпионат России, 14 тур
Факел
1 : 2
23.06.2000
Торпедо
Чемпионат России, 30 тур
Факел
2 : 3
04.10.1997
Торпедо
Чемпионат России, 13 тур
Торпедо
4 : 2
14.06.1997
Факел
Чемпионат России. Финальный этап, 11 тур
Торпедо
2 : 1
30.10.1992
Факел
Чемпионат России. Финальный этап, 5 тур
Факел
1 : 1
20.09.1992
Торпедо
Прогноз на матч «Факел» – «Торпедо»

«Факел» выглядит фаворитом за счeт баланса и надeжной игры в обороне. Однако форма «Торпедо» внушает уважение – команда активно атакует и умеет создавать моменты. Сценарий матча может быть открытым: «Факел» будет владеть мячом и искать шансы через фланги, а гости постараются ловить соперника на быстрых выпадах. Обе команды стабильно забивают, что повышает вероятность результативной встречи. При этом воронежцы должны подтвердить статус одного из лидеров турнира.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.45
  • Победа «Факела» – коэффициент 1.90

2.45
Тотал больше 2.5 голов
Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига Торпедо Факел
