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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Факел - Торпедо
Факел - Торпедо: обзор матча 25 сентября 2014
Факел
25.09.2014, четверг, 19:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Торпедо
81'
М. Бирюков
39'
А. Кацалапов
99'
А. Салугин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Факел - Торпедо
Замена
Д. Коробов
️️️️
И. Дранников
114'
99'
ГОЛ! 1:2!
А. Салугин
Замена
И. Альшин
️️️️
Ю. Дубровин
82'
ГОЛ! 1:1!
М. Бирюков
Пас отдал
Н. Жиляев
81'
66'
Замена
С. Фомин
️️️️
И. Шевченко
65'
Желтая карточка
А. Кокошка
55'
Желтая карточка
В. Рыков
46'
Замена
А. Салугин
️️️️
Е. Тараканов
46'
Замена
В. Стеклов
️️️️
Д. Стеванович
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Кацалапов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
25
Алексей Турик
ЛП
7
Артем Бекетов
ЦП
25
Алексей Ревякин
ЦП
9
Николай Жиляев
ПП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЦЗ
44
Владимир Рыков
(К)
ЦЗ
3
Адам Кокошка
ПЗ
10
Угу Виейра
ЛП
55
Егор Тараканов
ОП
16
Далибор Стеванович
ОП
14
Динияр Билялетдинов
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
4-4-2
1
Саутин
4
Дранников
23
Могилевский
4
Василенко
5
Дубровин
25
Турик
7
Бекетов
25
Ревякин
9
Жиляев
10
Сушкин
17
Бирюков
4-2-3-1
30
Жевнов
3
Кокошка
71
Багаев
44
Рыков
34
Кацалапов
55
Тараканов
16
Стеванович
9
Комбаров
14
Билялетдинов
10
Угу Виейра
99
Шевченко
4
Дранников
7
Коробов
7
Коробов
4
Дранников
5
Дубровин
10
Альшин
10
Альшин
5
Дубровин
16
Стеванович
20
Стеклов
20
Стеклов
16
Стеванович
99
Шевченко
4
Фомин
4
Фомин
99
Шевченко
55
Тараканов
77
Салугин
77
Салугин
55
Тараканов
Остались в запасе
Факел
Торпедо
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
11
Александр Болонин
ЛВ
24
Дмитрий Терновский
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
Главный тренер
Павел Гусев
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Остались в запасе
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
11
Александр Болонин
ЛВ
24
Дмитрий Терновский
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Николай Савичев
Статистика матча Факел - Торпедо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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