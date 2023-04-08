Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Торпедо - Факел
Торпедо - Факел: обзор матча 08 апреля 2023
Торпедо
08.04.2023, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Факел
34'
И. Кухарчук
90+2'
Р. Нетфуллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Факел
Замена
Андре
️️️️
Й. Рейна
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
Р. Нетфуллин
90'
+2
79'
Замена
М. Ивахнов
️️️️
И. Альшин
Желтая карточка
Б. Роганович
76'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
М. Чурич
72'
Замена
И. Стефанович
️️️️
И. Кухарчук
61'
Замена
Б. Роганович
️️️️
А. Самсонов
61'
59'
Замена
М. Максимов
️️️️
Г. Гонгадзе
59'
Замена
Р. Рабеи
️️️️
Р. Акбашев
52'
Желтая карточка
Г. Гонгадзе
46'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
М. Браими
46'
Замена
Р. Магаль
️️️️
Е. Марков
ГОЛ! 1:0!
И. Кухарчук
Пас отдал
А. Рязанцев
34'
Желтая карточка
А. Самсонов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
6
Игор Савич
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Факел
71
Илья Свинов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
11
Жажа
ПВ
21
Андре
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
7
Максим Турищев
ЦФ
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
78
Даниил Черняков
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
3-2-1-1-3
23
Бабурин
44
Самсонов
22
Кожемякин
77
Юзепчук
97
Чурич
6
Савич
7
Рязанцев
44
Кухарчук
10
Лебеденко
10
Караев
10
Рейна
3-2-1-2-2
71
Свинов
2
Черов
91
Суслов
85
Морозов
33
Квеквескири
23
Якимов
99
Акбашев
10
Альшин
11
Браими
20
Марков
10
Гонгадзе
44
Самсонов
90
Роганович
90
Роганович
44
Самсонов
97
Чурич
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
97
Чурич
10
Рейна
21
Андре
21
Андре
10
Рейна
44
Кухарчук
23
Стефанович
23
Стефанович
44
Кухарчук
20
Марков
28
Магаль
28
Магаль
20
Марков
99
Акбашев
22
Рабеи
22
Рабеи
99
Акбашев
11
Браими
14
Аппаев
14
Аппаев
11
Браими
10
Альшин
56
Ивахнов
56
Ивахнов
10
Альшин
10
Гонгадзе
21
Максимов
21
Максимов
10
Гонгадзе
Остались в запасе
Торпедо
Факел
56
Александр Довбня
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
10
Михаил Каймаков
ЦП
11
Жажа
ПВ
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
8
Андрей Мендель
ОП
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
10
Михаил Каймаков
ЦП
11
Жажа
ПВ
7
Максим Турищев
ЦФ
Остались в запасе
8
Андрей Мендель
ОП
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
Главный тренер
Пеп Клотет
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Торпедо - Факел
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Александр Богданов
Максим Ковалев
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Чистяков; AVAR – Илья Елеференко
Резервный судья:
Сергей Куликов
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
Матч Премьер
Новости команд
Все
Торпедо
Факел
Тренер «Динамо» прокомментировал кубковую победу над «Факелом»
Вчера, 23:39
Кубок России. «Динамо» обыграло дома «Факел» (2:1)
Вчера, 21:28
3
«Динамо» – «Факел»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 18:20
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:10
«Это уже просто неприлично»: судейство в отношении клуба РПЛ назвали позорным
25 ноября
12
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:10
Игрок «Локомотива» может перейти в другой московский клуб
24 ноября
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Тренер «Динамо» прокомментировал кубковую победу над «Факелом»
Вчера, 23:39
Кубок России. «Динамо» обыграло дома «Факел» (2:1)
Вчера, 21:28
3
«Динамо» – «Факел»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 18:20
«Это уже просто неприлично»: судейство в отношении клуба РПЛ назвали позорным
25 ноября
12
Кокшаров перенес операцию в Германии после перелома и может вернуться в «Краснодар»
25 ноября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+