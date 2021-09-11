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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Факел
Торпедо - Факел: обзор матча 11 сентября 2021
Торпедо
11.09.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
2 : 2
Завершен
Факел
71'
М. Султонов
87'
М. Султонов
30'
М. Максимов
36'
Р. Акбашев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Факел
90'
+2
Желтая карточка
Р. Акбашев
ГОЛ! 2:2!
М. Султонов
87'
87'
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Шаваев
Замена
А. Каплиенко
️️️️
И. Темников
86'
78'
Желтая карточка
А. Мендель
Желтая карточка
А. Шумских
77'
ГОЛ! 1:2!
М. Султонов
71'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
А. Кравчук
70'
Желтая карточка
И. Темников
68'
64'
Замена
А. Никитин
️️️️
М. Максимов
Желтая карточка
А. Самсонов
56'
Замена
О. Кожемякин
️️️️
А. Евдокимов
46'
Замена
В. Адаев
️️️️
Р. Нетфуллин
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
Р. Акбашев
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Максимов
14'
Желтая карточка
Р. Магаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
35
Иван Енин
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Факел
71
Илья Свинов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
2
Илья Елисеев
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
27
Александр Орехов
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Факел
79
Данила Ермаков
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
34
Олег Дмитриев
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
4-2-2-1-1
16
Ботнарь
44
Самсонов
5
Шумских
99
Евдокимов
11
Темников
20
Померко
35
Енин
52
Нетфуллин
21
Кравчук
28
Султонов
10
Лебеденко
3-3-2-2
71
Свинов
71
Мастерной
91
Суслов
4
Дашаев
2
Черов
8
Мендель
28
Магаль
99
Акбашев
8
Шаваев
21
Максимов
14
Аппаев
99
Евдокимов
22
Кожемякин
22
Кожемякин
99
Евдокимов
52
Нетфуллин
9
Адаев
9
Адаев
52
Нетфуллин
21
Кравчук
20
Полубояринов
20
Полубояринов
21
Кравчук
11
Темников
18
Каплиенко
18
Каплиенко
11
Темников
8
Шаваев
32
Кулишев
32
Кулишев
8
Шаваев
21
Максимов
7
Никитин
7
Никитин
21
Максимов
Остались в запасе
Торпедо
Факел
27
Александр Орехов
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
2
Илья Елисеев
ПЗ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
Главный тренер
Александр Бородюк
7
Андрей Разборов
ЦФ
80
Валерий Царукян
АП
8
Максим Седов
ЦП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
34
Олег Дмитриев
АП
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
79
Данила Ермаков
ВР
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
27
Александр Орехов
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
2
Илья Елисеев
ПЗ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
Остались в запасе
7
Андрей Разборов
ЦФ
80
Валерий Царукян
АП
8
Максим Седов
ЦП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
34
Олег Дмитриев
АП
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
79
Данила Ермаков
ВР
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Торпедо - Факел
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Спортгородок в Лужниках
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