На «Стад Франсис Ле Бле» пройдeт встреча, в которой «Брест» попытается прервать безвыигрышную серию, а «Лион» намерен укрепить позиции в верхней части таблицы. Обе команды проводят результативные матчи, но проблемы в защите остаются общими.

«Брест»

После десяти туров «Брест» располагается на 14-м месте с девятью очками. Последние недели выдались сложными – четыре матча подряд без побед и всего один гол за два тура. В предыдущей игре команда уступила «Гавру» 0:1, вновь не реализовав свои моменты.Главный бомбардир – Ромен Дель Кастийо, забивший четыре мяча, остаeтся ключевой фигурой атаки. «Брест» неплохо действует в позиционной игре, но в обороне допускает ошибки: семь пропущенных голов за пять последних встреч. Команда забивает в среднем один мяч за игру, а дома показывает чуть более уверенные результаты, где чаще контролирует мяч и играет в прессинг.

«Лион»

Гости набрали 19 очков и идут на пятом месте. В предыдущем туре команда сыграла в яркую ничью 3:3 с «Парижем», продлив серию без поражений до трeх матчей. «Лион» демонстрирует атакующий стиль, забивая в каждом из 11 последних матчей чемпионата.Павел Шулц – лучший снайпер с пятью голами, а в целом команда за пять туров оформила десять забитых мячей. Однако оборона даeт сбои – девять пропущенных голов за тот же период. Особенно нестабилен «Лион» при стандартных положениях и быстрых контратаках соперников. Тем не менее высокая скорость и комбинационный футбол позволяют регулярно создавать опасные моменты у чужих ворот.

Факты о командах

«Брест»

14-е место, 9 очков

Без побед в 4 матчах

В последних 5 играх: 5 забито, 7 пропущено

Пропускает в 3 матчах подряд

«Лион»

5-е место, 19 очков

Забивает в 11 матчах подряд

В последних 5 играх: 10 забито, 9 пропущено

Средняя результативность – 2.00 гола за игру

Прогноз на матч «Брест» – «Лион»

Хозяева попытаются сыграть плотнее в обороне, но против атакующего «Лиона» им будет трудно удержать свои ворота «на ноль». Обе команды регулярно забивают и пропускают, поэтому встреча обещает быть открытой. «Лион» выглядит предпочтительнее по качеству игры в атаке, но нестабильность обороны может привести к обмену голами. Вероятен сценарий, при котором гости одержат победу, однако с пропущенным мячом.

Рекомендованные ставки