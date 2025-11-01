Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Брест» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.90

01 ноября 2025 10:43
Брест - Лион
02 нояб. 2025, воскресенье 22:45 | Франция. Лига 1, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Лиона»
Сделать ставку

На «Стад Франсис Ле Бле» пройдeт встреча, в которой «Брест» попытается прервать безвыигрышную серию, а «Лион» намерен укрепить позиции в верхней части таблицы. Обе команды проводят результативные матчи, но проблемы в защите остаются общими.

«Брест»

После десяти туров «Брест» располагается на 14-м месте с девятью очками. Последние недели выдались сложными – четыре матча подряд без побед и всего один гол за два тура. В предыдущей игре команда уступила «Гавру» 0:1, вновь не реализовав свои моменты.Главный бомбардир – Ромен Дель Кастийо, забивший четыре мяча, остаeтся ключевой фигурой атаки. «Брест» неплохо действует в позиционной игре, но в обороне допускает ошибки: семь пропущенных голов за пять последних встреч. Команда забивает в среднем один мяч за игру, а дома показывает чуть более уверенные результаты, где чаще контролирует мяч и играет в прессинг.

«Лион»

Гости набрали 19 очков и идут на пятом месте. В предыдущем туре команда сыграла в яркую ничью 3:3 с «Парижем», продлив серию без поражений до трeх матчей. «Лион» демонстрирует атакующий стиль, забивая в каждом из 11 последних матчей чемпионата.Павел Шулц – лучший снайпер с пятью голами, а в целом команда за пять туров оформила десять забитых мячей. Однако оборона даeт сбои – девять пропущенных голов за тот же период. Особенно нестабилен «Лион» при стандартных положениях и быстрых контратаках соперников. Тем не менее высокая скорость и комбинационный футбол позволяют регулярно создавать опасные моменты у чужих ворот.

Факты о командах

«Брест»

  • 14-е место, 9 очков
  • Без побед в 4 матчах
  • В последних 5 играх: 5 забито, 7 пропущено
  • Пропускает в 3 матчах подряд

«Лион»

  • 5-е место, 19 очков
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 10 забито, 9 пропущено
  • Средняя результативность – 2.00 гола за игру

Личные встречи
17% (3)
44% (8)
39% (7)
23
Забитых мячей
29
1.28
В среднем за матч
1.61
2:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
2 : 1
02.03.2025
Брест
Франция. Лига 1, 17 тур
Брест
2 : 1
11.01.2025
Лион
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
4 : 3
14.04.2024
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
1 : 0
23.09.2023
Лион
Франция. Лига 1, 21 тур
Лион
0 : 0
01.02.2023
Брест
Франция. Лига 1, 16 тур
Брест
2 : 4
28.12.2022
Лион
Франция. Лига 1, 33 тур
Брест
2 : 1
20.04.2022
Лион
Франция. Лига 1, 1 тур
Лион
1 : 1
07.08.2021
Брест
Франция. Лига 1, 26 тур
Брест
2 : 3
19.02.2021
Лион
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
2 : 2
16.12.2020
Брест
Франция. Кубок лиги, 1/4 финала
Лион
3 : 1
08.01.2020
Брест
Франция. Лига 1, 7 тур
Брест
2 : 2
25.09.2019
Лион
Франция. Лига 1, 27 тур
Брест
1 : 1
03.03.2013
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
1 : 0
21.10.2012
Брест
Франция. Лига 1, 36 тур
Лион
1 : 1
06.05.2012
Брест
Франция. Лига 1, 3 тур
Брест
1 : 1
20.08.2011
Лион
Франция. Лига 1, 36 тур
Брест
1 : 1
16.05.2011
Лион
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
1 : 0
21.08.2010
Брест
Показать все

Прогноз на матч «Брест» – «Лион»

Хозяева попытаются сыграть плотнее в обороне, но против атакующего «Лиона» им будет трудно удержать свои ворота «на ноль». Обе команды регулярно забивают и пропускают, поэтому встреча обещает быть открытой. «Лион» выглядит предпочтительнее по качеству игры в атаке, но нестабильность обороны может привести к обмену голами. Вероятен сценарий, при котором гости одержат победу, однако с пропущенным мячом.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Лиона» – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

1.90
Победа «Лиона»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Лион Брест
Другие прогнозы
02.11.2025
12:00
1.82
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Оренбург - Сочи
Обе команды забьют
02.11.2025
16:00
1.80
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн - Слуцк
Победа «Динамо Минск» и тотал меньше 3.5
02.11.2025
17:00
1.40
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор - Касымпаша
Обе забьют
02.11.2025
17:00
1.92
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн - Страсбур
Обе команды забьют
02.11.2025
17:00
1.45
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К - Черноморец
Тотал меньше 2.5 голов
02.11.2025
17:00
1.82
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина - Лечче
Тотал меньше 2.5 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 