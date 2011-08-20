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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Лион
Брест - Лион: обзор матча 20 августа 2011
Брест
20.08.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 1
Завершен
Лион
12'
Б. Лесомье
68'
Б. Гомис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Лион
Замена
Д. Зебина
️️️️
Ж. Марсьяль
Замена
О. Эволо
️️️️
Б. Груги
Замена
М. Гоналон
️️️️
К. Чельстрем
Желтая карточка
Д. Ловрен
Замена
Р. Сума
️️️️
Л. Туре
Замена
Д. Бриан
️️️️
Б. Гомис
ГОЛ! 1:1!
Б. Гомис
Пас отдал
М. Пьянич
Красная карточка
С. Коне
Замена
М. Бастос
️️️️
И. Бельфодиль
Желтая карточка
Б. Груги
Желтая карточка
А. Ревейер
Желтая карточка
У. Кулибали
17'
ГОЛ! 1:0!
Б. Лесомье
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Стив Элана
ВР
44
Поль Байссе
ЛЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
1
Усмане Кулибали
ПЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
6
Бруно Груги
(К)
ЦП
2
Джон Хайро Кульма
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
26
Нолан Ру
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
26
Сиди Коне
ЦП
9
Лисандро
(К)
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Брест
16
Лионель Каппоне
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
5
Оскар Эволо
ЦП
7
Марио Лика
ЦП
20
Ричард Сума
ЦП
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
7
Джимми Бриан
ЦФ
4-4-2
30
Элана
44
Байссе
2
Марсьяль
19
Джентилетти
1
Кулибали
19
Лесомье
6
Груги
2
Кульма
20
Пойе
39
Туре
26
Ру
4-3-1-2
1
Льорис
15
Ревейер
26
Коне
6
Ловрен
26
Сиссоко
15
Пьянич
4
Чельстрем
26
Коне
9
Лисандро
19
Бельфодиль
18
Гомис
2
Марсьяль
11
Зебина
11
Зебина
2
Марсьяль
6
Груги
5
Эволо
5
Эволо
6
Груги
39
Туре
20
Сума
20
Сума
39
Туре
19
Бельфодиль
7
Бастос
7
Бастос
19
Бельфодиль
4
Чельстрем
25
Гоналон
25
Гоналон
4
Чельстрем
18
Гомис
7
Бриан
7
Бриан
18
Гомис
Остались в запасе
Брест
Лион
16
Лионель Каппоне
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
7
Марио Лика
ЦП
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Реми Веркутр
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
16
Лионель Каппоне
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
7
Марио Лика
ЦП
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Реми Веркутр
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Брест - Лион
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Франсис-Ле Бле
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 20:55 (прямая)
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