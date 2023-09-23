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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Лион
Брест - Лион: обзор матча 23 сентября 2023
Брест
23.09.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 0
Завершен
Лион
87'
С. Мунье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Лион
ГОЛ! 1:0!
С. Мунье
Пас отдал
К. Лала
87'
Замена
Б. Браими
️️️️
Ж. ле Дуарон
84'
Желтая карточка
Л. Брассье
81'
79'
Замена
Р. Шерки
️️️️
А. Ляказетт
Замена
К. Думбия
️️️️
М. Камара
76'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
У. Маньетти
76'
Замена
С. Мунье
️️️️
М. Сатриано
70'
Желтая карточка
М. Камара
64'
52'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
Д. Морейра
52'
Замена
М. Бальде
️️️️
Э. Нуама
51'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
П. Акуоку
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
31'
10'
Желтая карточка
Э. Нуама
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
22
Диегу Морейра
ЛВ
24
Поль Акуоку
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
11
Камори Думбия
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
Лион
1
Реми Риу
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
47
Жеффиньо
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
10
Райан Шерки
АП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Мама Бальде
ПВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
4-3-1-2
40
Бизот
3
Брассье
2
Локо
5
Шардонне
70
Лала
45
Камара
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
20
дель Кастильо
10
Сатриано
9
ле Дуарон
3-4-2-1
1
Лопеш
26
Кумбеди
20
Дьоманде
3
Тальяфико
8
Какере
8
Толиссо
22
Мата
24
Акуоку
7
Нуама
22
Морейра
91
Ляказетт
8
Маньетти
8
Мартен
8
Мартен
8
Маньетти
45
Камара
11
Думбия
11
Думбия
45
Камара
9
ле Дуарон
7
Браими
7
Браими
9
ле Дуарон
10
Сатриано
9
Мунье
9
Мунье
10
Сатриано
91
Ляказетт
10
Шерки
10
Шерки
91
Ляказетт
24
Акуоку
6
Мэйтленд-Найлс
6
Мэйтленд-Найлс
24
Акуоку
7
Нуама
17
Бальде
17
Бальде
7
Нуама
22
Морейра
9
Кадевере
9
Кадевере
22
Морейра
Остались в запасе
Брест
Лион
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
10
Адриен Лебе
АП
Главный тренер
Эрик Руа
1
Реми Риу
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
47
Жеффиньо
ЛВ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
10
Адриен Лебе
АП
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
47
Жеффиньо
ЛВ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Фабио Гроссо
Статистика матча Брест - Лион
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
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