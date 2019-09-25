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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Лион
Брест - Лион: обзор матча 25 сентября 2019
Брест
25.09.2019, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
2 : 2
Завершен
Лион
29'
Й. Кур
85'
Й. Кур
28'
М. Дембеле
69'
М. Корне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Лион
ГОЛ! 2:2!
Й. Кур
Пас отдал
Ж. Фоссюрье
85'
Замена
К. Баттоккио
️️️️
Г. Шарбонье
80'
75'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
Б. Траоре
Замена
А. Менди
️️️️
М. Отре
71'
69'
ГОЛ! 1:2!
М. Корне
Пас отдал
Л. Тусар
Замена
П. Ласн
️️️️
С. Грандсир
66'
64'
Замена
М. Депай
️️️️
М. Дембеле
ГОЛ! 1:1!
Й. Кур
29'
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Дембеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
8
Йоанн Кур
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Люка Тусар
ОП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Брест
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
24
Ферри Н'Гома
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Рафаэл
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Ларсоннер
15
Перро
21
Кастеллетто
32
Бен
33
Фоссюрье
27
Диалло
8
Кур
93
Белькебла
23
Отре
7
Грандсир
14
Шарбонье
4-2-3-1
1
Лопеш
2
Тете
64
Денайе
2
Андерсен
99
Коне
23
Мендес
29
Тусар
11
Траоре
70
Корне
11
Терье
9
Дембеле
7
Грандсир
6
Ласн
6
Ласн
7
Грандсир
14
Шарбонье
22
Баттоккио
22
Баттоккио
14
Шарбонье
23
Отре
19
Менди
19
Менди
23
Отре
11
Траоре
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
11
Траоре
9
Дембеле
10
Депай
10
Депай
9
Дембеле
Остались в запасе
Брест
Лион
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
24
Ферри Н'Гома
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Рафаэл
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Остались в запасе
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
24
Ферри Н'Гома
ЦП
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Рафаэл
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Статистика матча Брест - Лион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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