«Ренн» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.92

01 ноября 2025 10:00
Ренн - Страсбур
02 нояб. 2025, воскресенье 17:00 | Франция. Лига 1, 11 тур
1.92
Обе команды забьют
На «Роазон Парке» встретятся команды, находящиеся в разных частях таблицы, но обе демонстрируют результативную игру. «Ренн» пытается вырваться из затяжного кризиса, а «Страсбур» продолжает удерживать место в зоне еврокубков.

«Ренн»

Команда переживает сложный отрезок сезона – шесть матчей подряд без побед в чемпионате. После 10 туров у «Ренна» всего 12 очков и 10-е место. В последних турах команда демонстрирует характер, но теряет очки из-за нестабильной игры в обороне. В предыдущем матче с «Тулузой» (2:2) реннцы дважды вели по счeту, но не удержали преимущество. Главная проблема – слабая концентрация в концовках. Тем не менее, в атаке всe выглядит неплохо: команда забивает уже четыре тура подряд, а лучший бомбардир Эстебан Леполь отличился пять раз за десять матчей. В родных стенах «Ренн» традиционно активен, но в этом сезоне оборона часто подводит – восемь пропущенных мячей за последние пять игр.

«Страсбур»

Коллектив проводит яркий сезон и заслуженно идeт в верхней части таблицы. После десяти туров у команды 19 очков и четвeртое место. «Страсбур» выиграл 3:0 у «Осера» в прошлом туре, продемонстрировав уверенный контроль над игрой и отличную реализацию. Хоакин Паничелли – главный герой сезона, на его счету уже десять голов в одиннадцати матчах. Команда регулярно создаeт моменты и забивает в 14 матчах подряд во всех турнирах. В пяти последних встречах – 13 забитых мячей. При этом оборона не безупречна: шесть пропущенных за этот же период, но высокая результативность компенсирует ошибки сзади. На выезде «Страсбур» действует смело и не боится открытых обменов ударами.

Факты о командах

«Ренн»

  • 10-е место, 12 очков
  • Без побед 6 матчей подряд
  • В последних 5 играх: 7 забито, 8 пропущено
  • Забивает в 4 матчах подряд

«Страсбур»

  • 4-е место, 19 очков
  • Забивает в 14 матчах подряд
  • В последних 5 матчах: 13 забито, 6 пропущено
  • Средняя результативность – 2.6 гола за игру

Личные встречи
53% (9)
12% (2)
35% (6)
24
Забитых мячей
20
1.41
В среднем за матч
1.18
3:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
1 : 0
02.02.2025
Страсбур
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
3 : 1
25.08.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 27 тур
Страсбур
2 : 0
31.03.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 1
29.10.2023
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
Ренн
3 : 0
01.02.2023
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
1 : 3
01.10.2022
Ренн
Франция. Лига 1, 33 тур
Страсбур
2 : 1
20.04.2022
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
1 : 0
24.10.2021
Страсбур
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
1 : 0
14.03.2021
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Страсбур
1 : 1
27.11.2020
Ренн
Франция. Лига 1, 3 тур
Страсбур
0 : 2
25.08.2019
Ренн
Франция. Лига 1, 37 тур
Страсбур
0 : 2
18.05.2019
Ренн
Франция. Лига 1, 15 тур
Ренн
1 : 4
02.12.2018
Страсбур
Франция. Лига 1, 36 тур
Ренн
2 : 1
06.05.2018
Страсбур
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
2 : 1
18.11.2017
Ренн
Франция. Лига 1, 35 тур
Ренн
3 : 0
26.04.2008
Страсбур
Франция. Лига 1, 17 тур
Страсбур
3 : 0
08.12.2007
Ренн
Показать все

Прогноз на матч «Ренн» – «Страсбур»

Обе команды делают ставку на атаку, и их последние матчи стабильно радуют зрителей обилием голов. «Ренн» дома играет смело и не отходит от прессинга, а «Страсбур» великолепно использует контратаки. Вероятнее всего, хозяева постараются навязать борьбу, но текущая форма гостей выглядит убедительнее. Можно ожидать открытый матч с голами с обеих сторон, однако «Страсбур» имеет больше шансов увезти очки благодаря стабильности и эффективности Паничелли.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.92
  • Фора (0) на «Страсбур» – коэффициент 1.85

1.92
Обе команды забьют
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Страсбур Ренн
