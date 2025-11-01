На «Роазон Парке» встретятся команды, находящиеся в разных частях таблицы, но обе демонстрируют результативную игру. «Ренн» пытается вырваться из затяжного кризиса, а «Страсбур» продолжает удерживать место в зоне еврокубков.

«Ренн»

Команда переживает сложный отрезок сезона – шесть матчей подряд без побед в чемпионате. После 10 туров у «Ренна» всего 12 очков и 10-е место. В последних турах команда демонстрирует характер, но теряет очки из-за нестабильной игры в обороне. В предыдущем матче с «Тулузой» (2:2) реннцы дважды вели по счeту, но не удержали преимущество. Главная проблема – слабая концентрация в концовках. Тем не менее, в атаке всe выглядит неплохо: команда забивает уже четыре тура подряд, а лучший бомбардир Эстебан Леполь отличился пять раз за десять матчей. В родных стенах «Ренн» традиционно активен, но в этом сезоне оборона часто подводит – восемь пропущенных мячей за последние пять игр.

«Страсбур»

Коллектив проводит яркий сезон и заслуженно идeт в верхней части таблицы. После десяти туров у команды 19 очков и четвeртое место. «Страсбур» выиграл 3:0 у «Осера» в прошлом туре, продемонстрировав уверенный контроль над игрой и отличную реализацию. Хоакин Паничелли – главный герой сезона, на его счету уже десять голов в одиннадцати матчах. Команда регулярно создаeт моменты и забивает в 14 матчах подряд во всех турнирах. В пяти последних встречах – 13 забитых мячей. При этом оборона не безупречна: шесть пропущенных за этот же период, но высокая результативность компенсирует ошибки сзади. На выезде «Страсбур» действует смело и не боится открытых обменов ударами.

Факты о командах

«Ренн»

10-е место, 12 очков

Без побед 6 матчей подряд

В последних 5 играх: 7 забито, 8 пропущено

Забивает в 4 матчах подряд

«Страсбур»

4-е место, 19 очков

Забивает в 14 матчах подряд

В последних 5 матчах: 13 забито, 6 пропущено

Средняя результативность – 2.6 гола за игру

Прогноз на матч «Ренн» – «Страсбур»

Обе команды делают ставку на атаку, и их последние матчи стабильно радуют зрителей обилием голов. «Ренн» дома играет смело и не отходит от прессинга, а «Страсбур» великолепно использует контратаки. Вероятнее всего, хозяева постараются навязать борьбу, но текущая форма гостей выглядит убедительнее. Можно ожидать открытый матч с голами с обеих сторон, однако «Страсбур» имеет больше шансов увезти очки благодаря стабильности и эффективности Паничелли.

Рекомендованные ставки