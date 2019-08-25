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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Ренн
Страсбур - Ренн: обзор матча 25 августа 2019
Страсбур
25.08.2019, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 3 тур
0 : 2
Завершен
Ренн
16'
К. Гренье
54'
М. Ньянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Ренн
Вторая желтая
А. Н'Дур
84'
Желтая карточка
А. Н'Дур
56'
54'
ГОЛ! 0:2!
М. Ньянг
Пас отдал
Х. Траоре
45'
+2
Желтая карточка
Б. Бурижо
Желтая карточка
А. Джику
27'
22'
Желтая карточка
Ф. Мауасса
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Гренье
Пас отдал
Б. Бурижо
Желтая карточка
Л. Коне
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Моатаз Земземи
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
9
Джордан
ЦФ
3-2-3-2
26
Селс
4
Джику
12
Н'Дур
5
Коне
23
Кароль
3
Симакан
27
Беллегард
8
Мартен
10
Корнье
10
Да Кошта
35
Мотиба
3-2-3-1-1
16
Менди
21
Морель
3
Да Силва
25
Гелин
14
Траоре
27
Мауасса
6
Камавинга
19
Гренье
27
Бурижо
20
дель Кастильо
99
Ньянг
Остались в запасе
Страсбур
Ренн
70
Кенни Лала
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
7
Моатаз Земземи
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
70
Кенни Лала
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
7
Моатаз Земземи
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Страсбур - Ренн
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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