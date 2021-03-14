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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Страсбур
Ренн - Страсбур: обзор матча 14 марта 2021
Ренн
14.03.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 0
Завершен
Страсбур
25'
Б. Бурижо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Страсбур
Замена
С. Гирасси
️️️️
М. Терье
87'
Замена
Ж. Ньямси
️️️️
Д. Да Силва
87'
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
Ж. Доку
86'
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
Ф. Тайт
82'
80'
Замена
И. Саади
️️️️
Л. Коне
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Б. Бурижо
76'
70'
Замена
К. Зохи
️️️️
Ж. Беллегард
31'
Желтая карточка
Ж. Беллегард
ГОЛ! 1:0!
Б. Бурижо
Пас отдал
М. Терье
25'
22'
Желтая карточка
Л. Коне
18'
Замена
М. Уорис
️️️️
Х. Диалло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
23
Махаме Сиби
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
9
Идрисс Саади
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
4-3-2-1
1
Гомис
3
Трюффер
3
Да Силва
21
Агер
14
Траоре
15
Н'Зонзи
27
Бурижо
6
Камавинга
11
Терье
29
Тайт
11
Доку
4-2-1-1-2
1
Кавашима
24
Жилберт
5
Коне
23
Митрович
19
Каси
28
Сиссоко
14
Аолу
27
Беллегард
28
Томассон
13
Диалло
19
Ажорк
11
Доку
27
Мауасса
27
Мауасса
11
Доку
27
Бурижо
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
27
Бурижо
3
Да Силва
5
Ньямси
5
Ньямси
3
Да Силва
29
Тайт
17
Леа Силики
17
Леа Силики
29
Тайт
11
Терье
9
Гирасси
9
Гирасси
11
Терье
5
Коне
9
Саади
9
Саади
5
Коне
13
Диалло
20
Уорис
20
Уорис
13
Диалло
27
Беллегард
9
Зохи
9
Зохи
27
Беллегард
Остались в запасе
Ренн
Страсбур
2
Брандон Соппи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
23
Махаме Сиби
ОП
10
Адриен Лебе
АП
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
14
Санин Прсич
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
2
Брандон Соппи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
23
Махаме Сиби
ОП
10
Адриен Лебе
АП
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
14
Санин Прсич
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Ренн - Страсбур
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
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