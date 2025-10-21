22 октября на стадионе «Ризе Стады» в рамках 3 тура Турецкой Суперлиги состоится встреча «Ризеспор» – «Истанбул». Хозяева подходят к матчу после поражения от «Трабзонспора» со счeтом 1:2, но демонстрируют стабильную результативность – 9 голов в последних 5 играх. «Истанбул» находится в серии из 3 поражений подряд, при этом команда стабильно забивает и пропускает голы, что указывает на уязвимость обороны. Матч обещает быть открытым и с обилием атакующих моментов.

«Ризеспор»

Команда занимает 12 место в турнирной таблице после 8 туров, набрав 8 очков. В последних 6 матчах «Ризеспор» неизменно забивает и демонстрирует активную игру в атаке. Средняя результативность команды составляет 1.80 гола за матч, при этом оборона пропускает в среднем 1.40. Главными преимуществами хозяев являются стремление контролировать мяч, эффективные фланговые атаки и уверенное исполнение стандартов. Дома «Ризеспор» традиционно показывает агрессивную игру, что может стать ключевым фактором против слабого соперника.

«Истанбул»

Клуб находится в зоне низкой турнирной таблицы – 16 место после 8 туров. «Истанбул» проиграл в 3 последних матчах, при этом пропускает в среднем 1.20 гола за игру и забивает около 1.00. Команда пытается играть активно в атаке, но оборона оставляет слабые зоны, что делает их уязвимыми на выезде. Основная стратегия клуба – попытки быстрых контратак, но нестабильность линии защиты и низкая результативность делают победу на выезде маловероятной.

Факты о командах

«Ризеспор»

Обязательные голы в 6 последних матчах

В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Поражение 1:2 от «Трабзонспора»

Активная игра дома и сильная реализация стандартов

«Истанбул»

3 поражения в последних матчах

В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропуск в 4 последних матчах

Попытки быстрых контратак, но слабая оборона

Прогноз на матч «Ризеспор» – «Истанбул»

Судя по текущей форме команд, «Ризеспор» имеет преимущество, особенно на домашнем поле. Хозяева демонстрируют стабильную результативность и способны создавать много опасных моментов, в то время как «Истанбул» находится в кризисе и часто пропускает. Ожидается победа «Ризеспора» с забитыми мячами с обеих сторон, что делает матч открытым и результативным.

Рекомендованные ставки