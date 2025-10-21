Введите ваш ник на сайте
«Ризеспор» – «Истанбул»: прогноз и ставки на матч 22 октября 2025 с коэффициентом 2.35

21 октября 2025 9:44
Ризеспор - Истанбул Башакшехир
22 окт. 2025, среда 20:00 | Турция. Суперлига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.35
Победа «Ризеспора»
Сделать ставку

22 октября на стадионе «Ризе Стады» в рамках 3 тура Турецкой Суперлиги состоится встреча «Ризеспор» – «Истанбул». Хозяева подходят к матчу после поражения от «Трабзонспора» со счeтом 1:2, но демонстрируют стабильную результативность – 9 голов в последних 5 играх. «Истанбул» находится в серии из 3 поражений подряд, при этом команда стабильно забивает и пропускает голы, что указывает на уязвимость обороны. Матч обещает быть открытым и с обилием атакующих моментов.

«Ризеспор»

Команда занимает 12 место в турнирной таблице после 8 туров, набрав 8 очков. В последних 6 матчах «Ризеспор» неизменно забивает и демонстрирует активную игру в атаке. Средняя результативность команды составляет 1.80 гола за матч, при этом оборона пропускает в среднем 1.40. Главными преимуществами хозяев являются стремление контролировать мяч, эффективные фланговые атаки и уверенное исполнение стандартов. Дома «Ризеспор» традиционно показывает агрессивную игру, что может стать ключевым фактором против слабого соперника.

«Истанбул»

Клуб находится в зоне низкой турнирной таблицы – 16 место после 8 туров. «Истанбул» проиграл в 3 последних матчах, при этом пропускает в среднем 1.20 гола за игру и забивает около 1.00. Команда пытается играть активно в атаке, но оборона оставляет слабые зоны, что делает их уязвимыми на выезде. Основная стратегия клуба – попытки быстрых контратак, но нестабильность линии защиты и низкая результативность делают победу на выезде маловероятной.

Факты о командах

«Ризеспор»

  • Обязательные голы в 6 последних матчах
  • В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Поражение 1:2 от «Трабзонспора»
  • Активная игра дома и сильная реализация стандартов

«Истанбул»

  • 3 поражения в последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропуск в 4 последних матчах
  • Попытки быстрых контратак, но слабая оборона

Личные встречи
11% (2)
22% (4)
67% (12)
15
Забитых мячей
37
0.83
В среднем за матч
2.06
3:2
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  3:3
Турция. Суперлига, 20 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
18.01.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Ризеспор
1 : 1
12.08.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 33 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
21.04.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 14 тур
Ризеспор
3 : 2
02.12.2023
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 26 тур
Ризеспор
0 : 2
18.02.2022
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 7 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 0
26.09.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Ризеспор
0 : 2
15.05.2021
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 21 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
23.01.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Ризеспор
1 : 2
24.02.2020
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 6 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 0
27.09.2019
Ризеспор
Турция. Суперлига, 29 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
21.04.2019
Ризеспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Ризеспор
1 : 2
10.11.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 28 тур
Ризеспор
3 : 3
22.04.2017
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 11 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
21.11.2016
Ризеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
18.05.2016
Ризеспор
Турция. Суперлига, 17 тур
Ризеспор
2 : 1
26.12.2015
Истанбул Башакшехир
Турция. Супер-Лига, 27 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 1
19.04.2015
Ризеспор
Турция. Супер-Лига, 10 тур
Ризеспор
0 : 2
22.11.2014
Истанбул Башакшехир
Показать все

Прогноз на матч «Ризеспор» – «Истанбул»

Судя по текущей форме команд, «Ризеспор» имеет преимущество, особенно на домашнем поле. Хозяева демонстрируют стабильную результативность и способны создавать много опасных моментов, в то время как «Истанбул» находится в кризисе и часто пропускает. Ожидается победа «Ризеспора» с забитыми мячами с обеих сторон, что делает матч открытым и результативным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ризеспора» – коэффициент 2.35
  • Тотал больше 2 голов – коэффициент 1.90

2.35
Победа «Ризеспора»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Истанбул Башакшехир Ризеспор
Другие прогнозы
21.10.2025
18:00
1.78
Россия. Кубок, группа C, 6 тур
Динамо Мх - Спартак
Победа «Спартака»
21.10.2025
19:45
1.90
Лига чемпионов, 3 тур
Кайрат - Пафос
Обе забьют
21.10.2025
19:45
1.65
Лига чемпионов, 3 тур
Барселона - Олимпиакос
Победа Барселоны и тотал больше 2.5 голов
21.10.2025
20:30
1.70
Россия. Кубок, группа D, 6 тур
ЦСКА - Акрон
Победа ЦСКА с форой (-1)
21.10.2025
21:15
1.70
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 3 тур
Аль-Хиляль - Аль-Садд
Победа Аль-Хиляля
21.10.2025
22:00
1.65
Лига чемпионов, 3 тур
Вильярреал - Манчестер Сити
Победа Манчестер Сити
  • Читайте нас: 