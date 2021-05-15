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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Истанбул Башакшехир
Ризеспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 15 мая 2021
Ризеспор
15.05.2021, суббота, 18:00
Турция. Суперлига, 42 тур
0 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
6'
Д. Алексич (П)
45+1'
Д. Алексич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Истанбул Башакшехир
Замена
E. Dede
️️️️
Б. Самудио
90'
87'
Замена
К. Сертел
️️️️
Р. Тагир
Желтая карточка
Б. Самудио
77'
Замена
М. Пала
️️️️
Э. Сабо
77'
69'
Замена
Ж. Кайсара
️️️️
О. Али Саинер
69'
Замена
Д. Тюрук
️️️️
Э. Кривелли
Замена
Л. Реми
️️️️
А. Дурак
59'
Замена
F.
️️️️
А. Содерлунд
59'
59'
Замена
Ю. Ндайшими
️️️️
Л. Дуарте
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Д. Алексич
Пас отдал
Э. Кривелли
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Алексич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
81
Брайан Самудио
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
19
Беркай Озкан
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
54
Митхат Пала
ЦП
0
Emir Dede
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
72
Muhammet Can Yazici
ЦФ
2-5-1-2
13
35
5
Ай
6
Булут
88
Джокович
52
Сабо
8
Торун
5
Дурак
66
Дилавер
16
Содерлунд
81
Самудио
3-3-2-2
34
Гюнок
3
Дуарте
9
Алексич
21
Текдемир
28
Тагир
38
Чигерчи
5
Болинголи
19
Озкан
89
Шадли
42
Саинер
27
Кривелли
52
Сабо
54
Пала
54
Пала
52
Сабо
81
Самудио
0
0
81
Самудио
5
Дурак
14
Реми
14
Реми
5
Дурак
16
Содерлунд
11
11
16
Содерлунд
28
Тагир
88
Сертел
88
Сертел
28
Тагир
42
Саинер
80
Кайсара
80
Кайсара
42
Саинер
27
Кривелли
9
Тюрук
9
Тюрук
27
Кривелли
3
Дуарте
55
Ндайшими
55
Ндайшими
3
Дуарте
Остались в запасе
Ризеспор
Истанбул Башакшехир
30
Zafer Gorgen
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
1
Ахмет Киванч
ВР
72
Muhammet Can Yazici
ЦФ
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Остались в запасе
1
Ахмет Киванч
ВР
72
Muhammet Can Yazici
ЦФ
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Ризеспор - Истанбул Башакшехир
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
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