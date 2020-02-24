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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Истанбул Башакшехир
Ризеспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 24 февраля 2020
Ризеспор
24.02.2020, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
60'
А. Умар
43'
Э. Вишча (П)
90'
М. Шкртел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Истанбул Башакшехир
90'
ГОЛ! 1:2!
М. Шкртел
63'
Желтая карточка
Д. Алексич
ГОЛ! 1:1!
А. Умар
60'
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Вишча
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
4
Амедей Ветрих
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Милан Шкода
ЦФ
30
Амину Умар
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Ризеспор
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
4-1-2
23
Аккан
4
Ветрих
4
Диоманд
10
Болдрин
5
Дурак
19
Гармаш
30
Умар
7
Шкода
3-2-2-1-1
34
Гюнок
26
Понк
24
Епуряну
80
Кайсара
9
Алексич
3
Клиши
17
Кахведжи
11
Элиа
10
Вишча
19
Ба
Остались в запасе
Ризеспор
Истанбул Башакшехир
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Ризеспор - Истанбул Башакшехир
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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