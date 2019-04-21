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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Ризеспор
Истанбул Башакшехир - Ризеспор: обзор матча 21 апреля 2019
Истанбул Башакшехир
21.04.2019, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Ризеспор
90+5'
Э. Вишча (П)
62'
В. Мурики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Ризеспор
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Вишча
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
М. Чагыран
84'
Желтая карточка
А. Умар
78'
Желтая карточка
Ф. Болдрин
62'
ГОЛ! 0:1!
В. Мурики
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
30
Амину Умар
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Ризеспор
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
3-4-1-1
34
Гюнок
80
Кайсара
3
Клиши
21
Текдемир
25
Белезоглу
17
Кахведжи
8
Моссоро
11
Элиа
10
Вишча
70
Робиньо
1-4-2
23
Аккан
15
Авазим
6
Чагыран
10
Болдрин
14
Окечукву
5
Дурак
30
Умар
19
Мурики
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Ризеспор
1
Волкан Бабакан
ВР
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Остались в запасе
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Реджеп Учар
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Ризеспор
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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