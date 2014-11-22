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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Истанбул Башакшехир
Ризеспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 22 ноября 2014
Ризеспор
22.11.2014, суббота, 14:30
Турция. Супер-Лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
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Статистика матча Ризеспор - Истанбул Башакшехир
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0
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Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
- : -
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Ризеспор
0 : 3
10.10.2026
Фенербахче
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
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