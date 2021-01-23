Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Ризеспор
Истанбул Башакшехир - Ризеспор: обзор матча 23 января 2021
Истанбул Башакшехир
23.01.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Ризеспор
64'
М. Топал
49'
Б. Самудио (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Ризеспор
89'
Замена
M. Saglam
️️️️
С. Ай
Замена
Д. Алексич
️️️️
Х. Али Калдырым
84'
Замена
М. Текдемир
️️️️
Л. Дуарте
84'
79'
Замена
A. Koc
️️️️
Э. Сабо
74'
Замена
Э. Дилавер
️️️️
А. Дурак
71'
Желтая карточка
Д. Эрдоган
Желтая карточка
Б. Озкан
71'
ГОЛ! 1:1!
М. Топал
64'
Замена
Д. Ба
️️️️
Ф. Гульбрандсен
57'
49'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Самудио
33'
Желтая карточка
А. Дурак
Желтая карточка
Э. Кривелли
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
30
Godfred Donsah
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
95
Bogachan Kazmaz
ВР
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
28
Murat Saglam
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
66
Эмир Дилавер
ЦП
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
4-4-2
34
Гюнок
24
Епуряну
3
Дуарте
33
Али Калдырым
2
Рафаэл
9
Тюрук
19
Озкан
5
Топал
17
Кахведжи
8
Гульбрандсен
27
Кривелли
3-4-3
30
5
Ай
5
Мерья
17
Мельняк
21
Эрдоган
52
Сабо
6
Булут
5
Дурак
81
Самудио
77
Михаляк
30
33
Али Калдырым
9
Алексич
9
Алексич
33
Али Калдырым
3
Дуарте
21
Текдемир
21
Текдемир
3
Дуарте
8
Гульбрандсен
19
Ба
19
Ба
8
Гульбрандсен
5
Дурак
66
Дилавер
66
Дилавер
5
Дурак
52
Сабо
35
35
52
Сабо
5
Ай
28
28
5
Ай
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Ризеспор
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
13
Tarik Ãetin
ВР
95
Bogachan Kazmaz
ВР
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
Остались в запасе
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
13
Tarik Ãetin
ВР
95
Bogachan Kazmaz
ВР
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Ризеспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Ризеспор
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Эрзурумспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Ризеспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 9-го тура
25 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: кто победит в матче 8 тура Суперлиги Турции 2026/2027
15 октября
«Гезтепе» – «Ризеспор»: кто победит в матче 6-го тура Суперлиги 2026/2027
19 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+