20 октября в Лондоне на стадионе «Лондон» состоится матч 8-го тура АПЛ, в котором «Вест Хэм» примет «Брентфорд». Обе команды находятся в нижней части таблицы и пытаются прервать неудачные серии. Для хозяев это шанс выбраться из зоны вылета, а гости постараются набрать очки после череды поражений.

«Вест Хэм»

Лондонцы не могут выиграть уже четыре тура подряд и занимают 19-е место с четырьмя очками. В последних пяти матчах команда забила 5 и пропустила 8 мячей, при этом оборона допускает регулярные ошибки. «Вест Хэм» проиграл три последних домашних матча, но стабильно забивает – хотя бы один гол в каждом из четырeх последних туров. Лукас Пакета остаeтся главным бомбардиром команды с тремя голами и сохраняет активность впереди. Команда нуждается в результатах, но текущая форма не внушает уверенности – особенно в обороне, где средний показатель пропущенных мячей составляет 1.6 за игру.

«Брентфорд»

Коллектив Томаса Франка также переживает непростую фазу сезона. После семи туров у «пчeл» 7 очков и 16-я строчка в таблице. В последних пяти матчах «Брентфорд» забил 7 и пропустил 8 мячей, сохраняя тенденцию к открытым, результативным играм. Команда пропускает в шести матчах подряд и проиграла три последних гостевых поединка, однако отличается стабильностью в атаке – «Брентфорд» забивает в 18 из 20 последних встреч. Лидер нападения Игор Тиаго набрал 5 голов в восьми матчах и остаeтся главным фактором опасности для обороны «молотобойцев».

Факты о командах

«Вест Хэм»

Не выигрывает в 4 матчах подряд

Пропускает в 4 последних играх

В 5 матчах: 5 забитых, 8 пропущенных

Средние показатели: 1.0 забитого и 1.6 пропущенного за игру

Проиграл 3 последних домашних матча

«Брентфорд»

Проигрывает 3 последних гостевых встречи

В 5 матчах: 7 забитых, 8 пропущенных

Средние показатели: 1.4 забитого и 1.6 пропущенного

Забивает в 18 из 20 последних матчей

Игор Тиаго – 5 голов в 8 матчах

Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Брентфорд»

Обе команды уязвимы в обороне, но при этом регулярно забивают. «Вест Хэм» обязан активно играть дома, чтобы не усугубить положение, тогда как «Брентфорд» опасен на контратаках и использует ошибки соперников. Матч обещает быть открытым и динамичным, с множеством моментов у обоих ворот. Вероятен обмен голами и минимальное преимущество гостей, которые выглядят чуть стабильнее по части реализации.

Оптимальными вариантами станут ставки на результативность и подстраховка в пользу гостей.

