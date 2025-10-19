Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Вест Хэм» – «Брентфорд»: прогноз и ставки на матч 20 октября 2025 с коэффициентом 1.87

19 октября 2025 8:42
Вест Хэм - Брентфорд
20 окт. 2025, понедельник 22:00 | Англия. Премьер-лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Обе забьют
Сделать ставку

20 октября в Лондоне на стадионе «Лондон» состоится матч 8-го тура АПЛ, в котором «Вест Хэм» примет «Брентфорд». Обе команды находятся в нижней части таблицы и пытаются прервать неудачные серии. Для хозяев это шанс выбраться из зоны вылета, а гости постараются набрать очки после череды поражений.

«Вест Хэм»

Лондонцы не могут выиграть уже четыре тура подряд и занимают 19-е место с четырьмя очками. В последних пяти матчах команда забила 5 и пропустила 8 мячей, при этом оборона допускает регулярные ошибки. «Вест Хэм» проиграл три последних домашних матча, но стабильно забивает – хотя бы один гол в каждом из четырeх последних туров. Лукас Пакета остаeтся главным бомбардиром команды с тремя голами и сохраняет активность впереди. Команда нуждается в результатах, но текущая форма не внушает уверенности – особенно в обороне, где средний показатель пропущенных мячей составляет 1.6 за игру.

«Брентфорд»

Коллектив Томаса Франка также переживает непростую фазу сезона. После семи туров у «пчeл» 7 очков и 16-я строчка в таблице. В последних пяти матчах «Брентфорд» забил 7 и пропустил 8 мячей, сохраняя тенденцию к открытым, результативным играм. Команда пропускает в шести матчах подряд и проиграла три последних гостевых поединка, однако отличается стабильностью в атаке – «Брентфорд» забивает в 18 из 20 последних встреч. Лидер нападения Игор Тиаго набрал 5 голов в восьми матчах и остаeтся главным фактором опасности для обороны «молотобойцев».

Факты о командах

«Вест Хэм»

  • Не выигрывает в 4 матчах подряд
  • Пропускает в 4 последних играх
  • В 5 матчах: 5 забитых, 8 пропущенных
  • Средние показатели: 1.0 забитого и 1.6 пропущенного за игру
  • Проиграл 3 последних домашних матча

«Брентфорд»

  • Проигрывает 3 последних гостевых встречи
  • В 5 матчах: 7 забитых, 8 пропущенных
  • Средние показатели: 1.4 забитого и 1.6 пропущенного
  • Забивает в 18 из 20 последних матчей
  • Игор Тиаго – 5 голов в 8 матчах

Личные встречи
22% (2)
11% (1)
67% (6)
9
Забитых мячей
15
1
В среднем за матч
1.67
4:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
0 : 1
15.02.2025
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Брентфорд
1 : 1
28.09.2024
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Вест Хэм
4 : 2
26.02.2024
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
3 : 2
04.11.2023
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Брентфорд
2 : 0
14.05.2023
Вест Хэм
Англия. Кубок, 3 раунд
Брентфорд
0 : 1
07.01.2023
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
0 : 2
30.12.2022
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Брентфорд
2 : 0
10.04.2022
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Вест Хэм
1 : 2
03.10.2021
Брентфорд
Показать все

Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Брентфорд»

Обе команды уязвимы в обороне, но при этом регулярно забивают. «Вест Хэм» обязан активно играть дома, чтобы не усугубить положение, тогда как «Брентфорд» опасен на контратаках и использует ошибки соперников. Матч обещает быть открытым и динамичным, с множеством моментов у обоих ворот. Вероятен обмен голами и минимальное преимущество гостей, которые выглядят чуть стабильнее по части реализации.

Оптимальными вариантами станут ставки на результативность и подстраховка в пользу гостей.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.87
  • Фора «Брентфорда» (0) – коэффициент 2.00

1.87
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Брентфорд Вест Хэм
Другие прогнозы
19.10.2025
14:00
1.50
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна - Динамо Вг
Победа «Динамо Вологда»
19.10.2025
17:45
1.95
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Хераклес - Фейеноорд
Победа «Фейеноорда» с форой -1,5
19.10.2025
17:45
3.65
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Халидж - Аль-Рияд
Ничья
19.10.2025
18:00
1.74
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты - Эпицентр
Победа «Карпат» и тотал больше 1,5
19.10.2025
18:10
1.75
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Таавун - Дамак
Победа «Аль-Таавуна»
19.10.2025
18:15
2.95
Франция. Лига 1, 8 тур
Лорьян - Брест
Победа «Бреста»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 