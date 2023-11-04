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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Вест Хэм
Брентфорд - Вест Хэм: обзор матча 04 ноября 2023
Брентфорд
04.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Вест Хэм
11'
Н. Мопе
55'
К. Мавропанос (АГ)
69'
Н. Коллинс
19'
М. Кудус
26'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Вест Хэм
90'
+5
Желтая карточка
Д. Ингс
Замена
Б. Ми
️️️️
В. Янельт
90'
+1
Замена
С. Годдос
️️️️
Й. Висса
89'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
К. Айер
79'
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
М. Йенсен
78'
ГОЛ! 3:2!
Н. Коллинс
Пас отдал
М. Йенсен
69'
64'
Замена
П. Форнальс
️️️️
С. Бенрахма
64'
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Антонио
62'
Желтая карточка
К. Мавропанос
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
К. Мавропанос
55'
52'
Желтая карточка
Т. Соучек
Замена
Т. Стракоша
️️️️
М. Флеккен
46'
26'
ГОЛ! 1:2!
Д. Боуэн
Желтая карточка
К. Айер
24'
19'
ГОЛ! 1:1!
М. Кудус
Пас отдал
М. Антонио
12'
Желтая карточка
Эмерсон
ГОЛ! 1:0!
Н. Мопе
Пас отдал
Ф. Ониика
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
(К)
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
14
Итан Брайерли
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Саман Годдос
АП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
23
Val Adedokun
ЦФ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
28
Дивин Мубама
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Флеккен
20
Айер
22
Коллинс
2
Пайннок
27
Янельт
16
Ониика
23
Нергор
8
Йенсен
9
Висса
19
Мбемо
11
Мопе
4-1-1-3-1
23
Ареоля
34
Цоуфал
15
Мавропанос
21
Агер
33
Эмерсон
28
Соучек
30
Уорд-Проус
20
Боуэн
20
Кудус
10
Бенрахма
18
Антонио
1
Флеккен
1
Стракоша
1
Стракоша
1
Флеккен
27
Янельт
15
Ми
15
Ми
27
Янельт
20
Айер
2
Расмуссен
2
Расмуссен
20
Айер
8
Йенсен
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
8
Йенсен
9
Висса
7
Годдос
7
Годдос
9
Висса
10
Бенрахма
8
Форнальс
8
Форнальс
10
Бенрахма
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
Остались в запасе
Брентфорд
Вест Хэм
25
Занка
ЦЗ
14
Итан Брайерли
ЦП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
23
Val Adedokun
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
25
Занка
ЦЗ
14
Итан Брайерли
ЦП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
23
Val Adedokun
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Брентфорд - Вест Хэм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Главный судья:
Томас Брамалл
(Шеффилд)
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
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