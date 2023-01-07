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Расписание матчей
Англия. Кубок
Брентфорд - Вест Хэм
Брентфорд - Вест Хэм: обзор матча 07 января 2023
Брентфорд
07.01.2023, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 3 раунд
0 : 1
Завершен
Вест Хэм
79'
С. Бенрахма
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Вест Хэм
Замена
Р. Тревитт
️️️️
Б. Ми
90'
86'
Замена
П. Форнальс
️️️️
М. Антонио
86'
Замена
Ф. Даунс
️️️️
Л. Пакета
Замена
С. Каньос
️️️️
М. Дамсгор
80'
Замена
Р. Генри
️️️️
К. Айер
80'
79'
ГОЛ! 0:1!
С. Бенрахма
Пас отдал
Д. Райс
73'
Желтая карточка
К. Доусон
69'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Т. Соучек
Замена
В. Янельт
️️️️
Д. Да Силва
69'
Замена
К. Шаде
️️️️
К. Льюис-Поттер
69'
Желтая карточка
Й. Висса
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Томас Франк
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
14
Райан Тревитт
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
8
Пабло Форнальс
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
4-2-3-1
1
Стракоша
22
Серенсен
15
Ми
20
Айер
2
Расмуссен
10
Да Силва
8
Йенсен
23
Льюис-Поттер
7
Годдос
9
Висса
24
Дамсгор
3-4-2-1
22
Фабиански
21
Агер
21
Огбонна
15
Доусон
2
Джонсон
41
Райс
28
Соучек
33
Эмерсон
20
Боуэн
11
Пакета
18
Антонио
20
Айер
3
Генри
3
Генри
20
Айер
10
Да Силва
27
Янельт
27
Янельт
10
Да Силва
15
Ми
14
Тревитт
14
Тревитт
15
Ми
23
Льюис-Поттер
7
Шаде
7
Шаде
23
Льюис-Поттер
24
Дамсгор
7
Каньос
7
Каньос
24
Дамсгор
11
Пакета
4
Даунс
4
Даунс
11
Пакета
18
Антонио
8
Форнальс
8
Форнальс
18
Антонио
28
Соучек
10
Бенрахма
10
Бенрахма
28
Соучек
Остались в запасе
Брентфорд
Вест Хэм
13
Мэттью Кокс
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
6
Егор Ярмолюк
АП
Главный тренер
Томас Франк
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
11
Камарай Свайер
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
6
Егор Ярмолюк
АП
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
11
Камарай Свайер
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Брентфорд - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
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