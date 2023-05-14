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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Вест Хэм
Брентфорд - Вест Хэм: обзор матча 14 мая 2023
Брентфорд
14.05.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
20'
Б. Мбемо
43'
Й. Висса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Вест Хэм
Замена
С. Годдос
️️️️
К. Шаде
86'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
А. Хики
86'
84'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
Д. Ингс
Замена
Ш. Баптист
️️️️
М. Дамсгор
78'
Желтая карточка
А. Хики
77'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
Й. Висса
77'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
М. Йенсен
70'
59'
Замена
Д. Мубама
️️️️
П. Форнальс
58'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
М. Корне
58'
Замена
Д. Райс
️️️️
Т. Соучек
ГОЛ! 2:0!
Й. Висса
Пас отдал
Б. Ми
43'
ГОЛ! 1:0!
Б. Мбемо
Пас отдал
М. Йенсен
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Кевин Шаде
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
25
Занка
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
3
Генри
2
Пайннок
15
Ми
2
Хики
27
Янельт
8
Йенсен
9
Висса
24
Дамсгор
7
Шаде
19
Мбемо
4-1-1-3-1
22
Фабиански
2
Джонсон
21
Огбонна
21
Агер
33
Эмерсон
28
Соучек
4
Даунс
22
Ланзини
8
Форнальс
70
Корне
28
Ингс
2
Хики
2
Расмуссен
2
Расмуссен
2
Хики
9
Висса
10
Да Силва
10
Да Силва
9
Висса
24
Дамсгор
26
Баптист
26
Баптист
24
Дамсгор
8
Йенсен
16
Ониика
16
Ониика
8
Йенсен
7
Шаде
7
Годдос
7
Годдос
7
Шаде
28
Соучек
41
Райс
41
Райс
28
Соучек
70
Корне
10
Бенрахма
10
Бенрахма
70
Корне
28
Ингс
20
Боуэн
20
Боуэн
28
Ингс
8
Форнальс
28
Мубама
28
Мубама
8
Форнальс
Остались в запасе
Брентфорд
Вест Хэм
13
Мэттью Кокс
ВР
25
Занка
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
Главный тренер
Томас Франк
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
11
Лукас Пакета
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
25
Занка
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
11
Лукас Пакета
АП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Брентфорд - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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