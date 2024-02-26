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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Брентфорд
Вест Хэм - Брентфорд: обзор матча 26 февраля 2024
Вест Хэм
26.02.2024, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
4 : 2
Завершен
Брентфорд
5'
Д. Боуэн
7'
Д. Боуэн
63'
Д. Боуэн
69'
Эмерсон
13'
Н. Мопе
82'
Й. Висса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Брентфорд
Замена
Б. Джонсон
️️️️
М. Кудус
90'
+4
Желтая карточка
Э. Альварес
89'
82'
ГОЛ! 4:2!
Й. Висса
Пас отдал
М. Дамсгор
77'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
М. Йенсен
Замена
М. Антонио
️️️️
Л. Пакета
76'
73'
Замена
В. Янельт
️️️️
Ф. Ониика
73'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
С. Регилон
73'
Замена
Й. Висса
️️️️
Н. Мопе
ГОЛ! 4:1!
Эмерсон
69'
ГОЛ! 3:1!
Д. Боуэн
Пас отдал
М. Кудус
63'
61'
Замена
Н. Коллинс
️️️️
Б. Ми
52'
Желтая карточка
Занка
23'
Желтая карточка
С. Регилон
13'
ГОЛ! 2:1!
Н. Мопе
Пас отдал
К. Льюис-Поттер
ГОЛ! 2:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
В. Цоуфал
7'
ГОЛ! 1:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
Эмерсон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
(К)
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
4
Эдсон Альварес
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
17
Джордж Эрти
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
28
Дивин Мубама
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
26
Шандон Баптист
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Саман Годдос
АП
4-2-1-3
23
Ареоля
33
Эмерсон
4
Зума
15
Мавропанос
34
Цоуфал
28
Соучек
4
Альварес
30
Уорд-Проус
11
Пакета
20
Кудус
20
Боуэн
4-3-1-2
1
Флеккен
20
Айер
15
Ми
25
Занка
3
Регилон
16
Ониика
23
Нергор
8
Йенсен
23
Льюис-Поттер
17
Тони
11
Мопе
20
Кудус
2
Джонсон
2
Джонсон
20
Кудус
11
Пакета
18
Антонио
18
Антонио
11
Пакета
15
Ми
22
Коллинс
22
Коллинс
15
Ми
3
Регилон
2
Расмуссен
2
Расмуссен
3
Регилон
16
Ониика
27
Янельт
27
Янельт
16
Ониика
8
Йенсен
24
Дамсгор
24
Дамсгор
8
Йенсен
11
Мопе
9
Висса
9
Висса
11
Мопе
Остались в запасе
Вест Хэм
Брентфорд
22
Лукаш Фабиански
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
17
Джордж Эрти
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Томас Стракоша
ВР
26
Шандон Баптист
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
17
Джордж Эрти
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
26
Шандон Баптист
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Вест Хэм - Брентфорд
1
2
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
3
8
Офсайды
2
3
Количество передач
284
361
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.46
0.31
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Лондон
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