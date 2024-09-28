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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Вест Хэм
Брентфорд - Вест Хэм: обзор матча 28 сентября 2024
Брентфорд
28.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
1'
Б. Мбемо
54'
Т. Соучек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Вест Хэм
90'
+3
Желтая карточка
М. Килман
90'
+2
Замена
Э. Ирвинг
️️️️
Д. Боуэн
Желтая карточка
К. Льюис-Поттер
87'
Замена
Ю. Эмре Конак
️️️️
Ф. Карвалью
85'
76'
Замена
К. Саммервил
️️️️
Л. Пакета
75'
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Антонио
Желтая карточка
Е. Ярмолюк
67'
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
К. Шаде
60'
54'
ГОЛ! 1:1!
Т. Соучек
Пас отдал
М. Антонио
46'
Замена
К. Солер
️️️️
М. Кудус
46'
Замена
К. Мавропанос
️️️️
Эмерсон
14'
Желтая карточка
Эмерсон
ГОЛ! 1:0!
Б. Мбемо
Пас отдал
Ф. Карвалью
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
(К)
ОП
14
Фабиу Карвалью
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Кевин Шаде
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
(К)
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
16
Джейден Мегома
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
7
Тони Йогейн
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
18
Карлос Солер
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-1-3-2
1
Флеккен
20
Айер
2
Пайннок
22
Коллинс
4
ван ден Берг
27
Янельт
23
Льюис-Поттер
14
Карвалью
7
Шаде
24
Дамсгор
19
Мбемо
4-1-1-3-1
23
Ареоля
29
Ван-Биссака
20
Тодибо
3
Килман
33
Эмерсон
28
Соучек
2
Родригес
20
Боуэн
11
Пакета
20
Кудус
18
Антонио
14
Карвалью
26
Конак
26
Конак
14
Карвалью
7
Шаде
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
7
Шаде
33
Эмерсон
15
Мавропанос
15
Мавропанос
33
Эмерсон
20
Кудус
18
Солер
18
Солер
20
Кудус
20
Боуэн
18
Ирвинг
18
Ирвинг
20
Боуэн
11
Пакета
38
Саммервил
38
Саммервил
11
Пакета
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
Остались в запасе
Брентфорд
Вест Хэм
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Джейден Мегома
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
7
Тони Йогейн
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
31
Луис Гилерме
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Джейден Мегома
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
7
Тони Йогейн
ЦП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
31
Луис Гилерме
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Брентфорд - Вест Хэм
2
2
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
2
11
Офсайды
1
2
Количество передач
520
398
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.45
0.66
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
04.12.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
1 : 0
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
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